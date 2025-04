Pep phẫn nộ với fan MU.

Theo Telegraph, trong lúc Phil Foden rời sân, nhiều CĐV Manchester United liên tục hô vang những lời lẽ xúc phạm nhắm vào mẹ của ngôi sao này. Hành động trên khiến thuyền trưởng Manchester City không giấu nổi sự phẫn nộ.

“Những gì xảy ra là một sự thiếu đẳng cấp. Tôi không nói về CLB Manchester United, mà là những người cổ vũ trên khán đài. Chúng ta - cầu thủ, HLV, chủ sở hữu - đều bị phơi bày giữa công chúng. Nhưng tôi không thể hiểu nổi tại sao họ lại có thể đem mẹ của Phil Foden ra làm trò đùa. Đó là sự thiếu đạo đức, thiếu văn hóa và họ nên cảm thấy xấu hổ”, Guardiola bức xúc.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng thừa nhận rằng dù những hành vi như vậy đang trở nên phổ biến ở nhiều nơi, điều đó không có nghĩa có thể chấp nhận được. “Nó xảy ra ở khắp nơi, không chỉ ở Anh. Nhưng không vì thế mà chúng ta im lặng”, ông nhấn mạnh.

Về mặt chuyên môn, trận hòa khiến Man City tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 5, bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với nhóm dẫn đầu, trong bối cảnh Chelsea cũng bị Brentford cầm chân. Dù vị trí hiện tại có thể đủ điều kiện dự Champions League, áp lực từ Aston Villa và Newcastle - hai đối thủ đang bám sát phía sau - khiến Guardiola không thể chủ quan.

“Còn tám trận nữa. Trước mắt là Crystal Palace, rồi Everton, Aston Villa và cả bán kết FA Cup. Chúng tôi sẽ chiến đấu tới cùng”, ông chia sẻ.

Ở phần sân bên kia, HLV Ruben Amorim thẳng thắn thừa nhận Man Utd vẫn là một “công trình đang xây dựng”. Ông cho biết đội bóng cần cải thiện mọi mặt: từ triển khai bóng, chuyển trạng thái cho đến các quyết định ở khu vực cuối sân.

“Tôi không ngây thơ. Tôi biết có một khoảng cách lớn với đối thủ. Nhưng ở Man Utd, chúng tôi không có nhiều thời gian để thu hẹp nó. Chúng tôi phải hành động khẩn trương”, Amorim nhấn mạnh.

Bình luận về trận đấu, cựu danh thủ Gary Neville - người làm nhiệm vụ bình luận cho Sky Sports - gọi đây là một trận derby “thiếu máu lửa, thiếu mạo hiểm và thiếu chất Manchester”.

Nhưng Amorim không phản bác: “Tôi hiểu sự chỉ trích đó. Đây là mùa giải tệ nhất trong lịch sử của chúng tôi. Còn Man City - sau những năm đỉnh cao - năm nay cũng gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi đều đang cố gắng vượt qua”.

Tối 6/4, trận derby Manchester giữa MU và Man City thuộc vòng 31 Premier League khép lại với tỷ số hoà 0-0.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.