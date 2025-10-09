Patek Philippe - khi đá quý lên tiếng

|
Patek Philippe từ lâu đã được xem là một biểu tượng của sự hoàn hảo trong ngành chế tác đồng hồ. Giá trị trường tồn của thương hiệu này không chỉ đến từ sự phức tạp của bộ máy, mà còn ẩn chứa trong các kỹ thuật hoàn thiện thủ công. Để hoàn thiện cho các tuyệt tác đồng hồ vượt thời gian, Patek Philippe đã xây dựng một quy trình khép kín, bắt đầu từ khâu lựa chọn nguyên liệu.
|
Kim cương là loại đá quý được sử dụng nhiều nhất, và tiêu chuẩn của Patek Philippe luôn vượt xa chuẩn mực thông thường. Thương hiệu Thuỵ Sĩ nổi tiếng với sự cầu toàn trong mọi khâu chế tác và trang trí đồng hồ. Do vậy, thương hiệu tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn 4Cs, nhưng đặt trọng số cao nhất vào màu sắc và độ trong suốt. Chỉ những viên kim cương có màu từ D đến G - dải màu trắng nhất và quý hiếm nhất - mới được chấp nhận, và độ trong phải đạt từ F (Flawless) đến IF (Internally Flawless), nghĩa là gần như không có tì vết ngay cả khi quan sát bằng kính lúp.
|
Trong khi đó, việc lựa chọn đá màu như hồng ngọc, lam ngọc, thạch lựu hay lục bảo lại đề cao yếu tố đồng bộ về màu sắc. Quá trình tìm kiếm những viên đá quý có cùng sắc độ, chất lượng hoàn hảo đôi khi còn tốn nhiều công sức và thời gian hơn cả việc chế tác, đặc biệt là với ngọc lục bảo - loại đá quý đắt đỏ và dễ vỡ, có thể khiến người thợ phải tạm dừng công việc hàng tuần hoặc hàng tháng để tìm kiếm viên đá thay thế phù hợp.
|
Sau khi nguyên liệu được tuyển chọn kỹ lưỡng, hai bàn tay mới vào việc. Patek Philippe sở hữu những nghệ nhân nạm đá riêng, những người đã được rèn luyện và mài giũa kỹ năng qua nhiều năm, trung thành với các kỹ thuật truyền thống thay vì phụ thuộc vào công nghệ cao. Hãng có những nghệ nhân riêng, thường có xuất thân là các thợ chế tác kim hoàn lành nghề để chuyên thực hiện các kỹ thuật khảm đá quý - lý do Patek Philippe có tay nghề hoàn thiện không thua kém các thương hiệu trang sức xa xỉ.
|
Hãng nổi tiếng với nhiều kỹ thuật đặc biệt, trong đó có thể kể đến kỹ thuật nạm Pave (Grain Setting). Phương pháp này trải thảm đá quý lấp lánh lên kim bằng cách sử dụng những viên kim cương nhỏ, được cố định bằng những hạt kim loại cực nhỏ được làm thủ công. Khi hoàn thành, bề mặt đá quý trông mịn màng và tỏa ra vẻ đẹp hài hòa, thanh lịch như trên mẫu đồng hồ Ladies’ Nautilus Haute Joaillerie, với 1.500 viên kim cương và 876 viên emerald bao phủ toàn bộ vỏ và dây đeo.
|
Một kỹ thuật khác đòi hỏi sự tự do sáng tạo là Snow Setting, hay còn gọi là nạm ngẫu nhiên. Bằng cách sử dụng các viên đá có kích thước khác nhau, người nghệ nhân khéo léo sắp xếp ngẫu nhiên, tạo nên một tổng thể hài hòa và độc đáo, đồng thời giảm thiểu bề mặt kim loại lộ ra.
|
Nâng tầm kỹ nghệ nạm đá lên một đẳng cấp mới là Invisible Setting. Đây là kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối và thường được dành riêng cho kim cương và đá quý cắt baguette. Kỹ thuật này yêu cầu các viên đá được cố định một cách liền mạch, không để lộ các chấu giữ. Thay vào đó, người thợ sẽ tạo ra một “rãnh” tinh xảo ở các cạnh của viên đá, sau đó “trượt” chúng vào vị trí chính xác để tự đá quý giữ lấy nhau. Kỹ thuật được ứng dụng tài tình trên mẫu Aquanaut Luce “Rainbow” Chronograph với 40 viên sapphire nhiều màu, hay trên chiếc Grandmaster Chime Haute Joaillerie với 291 viên kim cương và 118 viên sapphire cắt baguette.
|
Cuối cùng, và độc quyền của thương hiệu, là Flame Setting, được giới thiệu lần đầu trên mẫu Calatrava Ref. 7200 vào năm 2016. Phương pháp này không chỉ cho phép ánh sáng xuyên qua mặt trước của viên kim cương, mà còn phản xạ ánh sáng từ mặt sau, tạo nên hiệu ứng lấp lánh sống động như những ánh lửa. Để đạt được hiệu ứng này, mỗi viên đá được đính tỉ mỉ theo chiều dọc, với khoảng cách và độ sâu đều nhau, đảm bảo sự cân bằng hoàn hảo.
|
Kỹ thuật nạm đá quý của Patek Philippe không chỉ là một khâu hoàn thiện đồng hồ, mà còn là cam kết của thương hiệu đối với nghề thủ công cũng như những di sản văn hóa. Mỗi chiếc đồng hồ không đơn thuần là một cỗ máy đếm thời gian, mà là sự hội tụ của nghệ thuật, sự tỉ mỉ và lòng kiên trì của những nghệ nhân đã dành cả đời để cống hiến cho vẻ đẹp của sự hoàn hảo.
Tại Việt Nam, Patek Philippe được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.
Patek Philippe Boutique Hà Nội:
Shop số 1 - Sofitel Metropole Hotel, 15 Ngô Quyền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội Giờ mở cửa: 9h30 - 19h | Tel: +842438281010
Email: patekphilippe.hn@tamsonfashion.com
Patek Philippe Boutique TP.HCM:
Tầng 1, Union Square, 171 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM
Giờ mở cửa: 10h - 21h | Tel: +842836367780
Email: patekphilippe.hcm@tamsonfashion.com