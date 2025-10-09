Patek Philippe - khi đá quý lên tiếng

Kim cương là loại đá quý được sử dụng nhiều nhất, và tiêu chuẩn của Patek Philippe luôn vượt xa chuẩn mực thông thường. Thương hiệu Thuỵ Sĩ nổi tiếng với sự cầu toàn trong mọi khâu chế tác và trang trí đồng hồ. Do vậy, thương hiệu tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn 4Cs, nhưng đặt trọng số cao nhất vào màu sắc và độ trong suốt. Chỉ những viên kim cương có màu từ D đến G - dải màu trắng nhất và quý hiếm nhất - mới được chấp nhận, và độ trong phải đạt từ F (Flawless) đến IF (Internally Flawless), nghĩa là gần như không có tì vết ngay cả khi quan sát bằng kính lúp.