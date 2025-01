Park Sung Hoon hối hận khi đăng ảnh nhạy cảm

Park Sung Hoon cho biết anh dằn vặt bản thân suốt những ngày qua vì đăng tấm ảnh nhạy cảm lên trang cá nhân.

Theo Money Today, nam diễn viên Park Sung Hoon khóc và nói lời xin lỗi trong cuộc gặp mặt báo chí Hàn Quốc diễn ra ngày 8/1 tại Seoul. Nói về việc bị công chúng chỉ trích, Park Sung Hoon thừa nhận bản thân anh cũng cảm thấy có vấn đề khi xem tấm ảnh. Nam diễn viên lo lắng sự việc sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới ê-kíp sản xuất cũng như bộ phim Squid Game.

Sau đó, anh khóc, nói: “Tôi vẫn tự trách móc, hối hận và suy ngẫm mỗi ngày. May mắn là mọi người xung quanh đã an ủi tôi rất nhiều. Tôi biết ơn họ và muốn sống một cuộc đời thật tốt đẹp để trả ơn họ trong tương lai. Trải qua sự việc này khiến tôi suy ngẫm về tầm ảnh hưởng của bản thân với tư cách một diễn viên. Tôi đã phạm sai lầm, vì vậy tôi hy vọng công chúng chỉ chỉ trích tôi chứ không phải tác phẩm của tôi".

Park Sung Hoon vào vai chuyển giới trong Squid Game mùa 2.

Trước đó, Park Sung Hoon đăng lên trang cá nhân tấm ảnh lấy ý tưởng từ Squid Game nhưng theo phong cách phản cảm, hở hang. Nam diễn viên ngay lập tức gỡ bỏ hình ảnh nhưng vẫn vấp phải chỉ trích của khán giả. Theo truyền thông Hàn Quốc, bài đăng của Park Sung Hoon thậm chí trở thành đề tài nóng, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Thông qua công ty quản lý, Park Sung Hoon lên tiếng xin lỗi: “Có quá nhiều tin nhắn được gửi tới trang cá nhân của Park Sung Hoon và anh ấy đã nhầm lẫn khi tải hình ảnh đó lên trong quá trình kiểm tra các tin nhắn. Nam diễn viên cũng rất sốc khi mắc sai lầm trong thời điểm này. Chúng tôi rất xin lỗi về tình huống này và sẽ cẩn thận để đảm bảo điều tương tự không xảy ra nữa”.

Đáng nói, sau đó, Park Sung Hoon lại thay đổi lời giải thích. Nam diễn viên cho biết anh muốn chuyển tiếp tấm ảnh cho công ty quản lý để xử lý nhưng đăng nhầm lên trang cá nhân.

Park Sung Hoon sinh năm 1985, được biết đến qua các bộ phim nổi tiếng như Six Flying Dragons, Don't Dare to Dream, Gonjiam: Haunted Asylum, My Only One, The Glory hay Queen of Tears... Trong Squid Game, Park Sung Hoon đảm nhận nhân vật chuyển giới.