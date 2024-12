Nam diễn viên Park Min Jae qua đời đột ngột tại Trung Quốc. Gia đình, đồng nghiệp bàng hoàng khi anh mất ở tuổi 32.

Ngày 2/12, Xports News đưa tin Park Min Jae qua đời ở tuổi 32 sau cơn ngừng tim đột ngột. Nam diễn viên mất ở Trung Quốc vào ngày 29/11.

Trên trang cá nhân, em trai của Park Min Jae, đại diện gia đình thông báo tin buồn. "Người anh trai yêu quý của tôi đã ra đi. Tôi hy vọng mọi người có thể dành chút thời gian để tưởng nhớ anh tôi. Xin lỗi vì tôi không thể thông báo tin buồn đến từng người", người này cho biết.

Nam diễn viên Park Min Jae. Ảnh: Xports News.

Hwang Ju Hye, đại diện của Big Title, công ty quản lý Park Min Jae cho biết các đồng nghiệp đều bàng hoàng khi biết tin nam diễn viên qua đời.

"Chàng trai đã nói rằng sẽ chinh phục Trung Quốc và thực hiện chuyến đi kéo dài một tháng. Chàng trai ấy đã có một hành trình dài hơn nhiều. Thật quá đột ngột và bàng hoàng. Gia đình của bạn đang trải qua nỗi đau buồn lớn. Min Jae à, vẫn còn rất nhiều điều chúng ta muốn nói và làm cùng nhau. Tôi rất biết ơn khi được làm quản lý của bạn, dù chỉ trong một thời gian ngắn. Và tôi sẽ không bao giờ quên cái tên Park Min Jae".

Lễ tang của nam diễn viên sẽ diễn ra tại nhà tang lễ Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul. Lễ viếng bắt đầu vào sáng 4/12. Hiện gia đình chưa quyết định về địa điểm chôn cất thi thể nam diễn viên.

Park Min Jae từng góp mặt trong nhiều dự án phim, có thể kể tới như Tomorrow, Little Women, The Fabulous, The Law, Say It’s Love, Look...