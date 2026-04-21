Park Ji-sung sợ Hàn Quốc trắng bóng ở Premier League

Huyền thoại Park Ji-sung bày tỏ nỗi lo khi cầu thủ Hàn Quốc có nguy cơ biến mất khỏi Premier League, qua đó gióng lên hồi chuông cảnh báo cho cả nền bóng đá xứ kim chi.

Son Heung-min từng là biểu tượng của bóng đá Hàn Quốc tại Premier League.

Premier League từ lâu là thước đo khắc nghiệt nhất của bóng đá hiện đại. Với cầu thủ châu Á, chỉ xuất hiện ở đó đã là thành công. Trụ lại và tạo dấu ấn còn khó hơn gấp nhiều lần. Bởi vậy, khi Park Ji-sung lên tiếng về nguy cơ cầu thủ Hàn Quốc biến mất khỏi giải đấu số một nước Anh, phát biểu ấy mang ý nghĩa lớn hơn một câu chuyện nhân sự thông thường.

Nó phản ánh nỗi lo về sức bật của cả một nền bóng đá từng được xem là lá cờ đầu châu Á trong quá trình xuất khẩu tài năng sang châu Âu.

Từ biểu tượng Park Ji-sung đến khoảng trống hiện tại

Hiện tại, Hwang Hee-chan là cầu thủ Hàn Quốc duy nhất còn thi đấu tại Premier League. Tuy nhiên, Wolverhampton Wanderers đang chìm sâu trong nhóm cuối bảng và đối diện nguy cơ xuống hạng rất rõ ràng. Nếu Wolves rớt hạng, Premier League mùa tới hoàn toàn có thể vắng bóng cầu thủ xứ kim chi lần đầu tiên sau hơn 20 năm.

Đó là điều khó tưởng tượng nếu nhìn lại hành trình bắt đầu từ năm 2005, khi Park Ji-sung gia nhập Manchester United.

Park Ji-sung không đơn thuần là một bản hợp đồng thành công. Anh là người mở đường. Trong màu áo Manchester United, cựu tiền vệ này giành nhiều danh hiệu lớn, trở thành học trò tin cậy của Alex Ferguson và phá bỏ định kiến về cầu thủ châu Á tại châu Âu.

Park Ji-sung từng khẳng định chỗ đứng tại Manchester United.

Sau Park Ji-sung, bóng đá Hàn Quốc tiếp tục có những gương mặt nổi bật như Ki Sung-yueng, Lee Chung-yong, Son Heung-min hay Hwang Hee-chan. Trong đó, Son vươn tới đẳng cấp ngôi sao tại Tottenham Hotspur, từng giành Chiếc giày vàng Premier League và trở thành biểu tượng mới của bóng đá châu Á.

Chuỗi kế thừa ấy từng tạo cảm giác rằng Hàn Quốc luôn có người đủ sức chơi bóng ở Anh. Nhưng thực tế hiện tại đã khác.

Ngoài Hwang Hee-chan, một số cầu thủ trẻ Hàn Quốc đang thuộc biên chế các CLB Anh hoặc được gửi đi tích lũy kinh nghiệm, song chưa ai chen chân vào đội một. Khoảng cách từ tiềm năng đến đẳng cấp Premier League vốn rất xa, và không phải tài năng trẻ nào cũng vượt qua được.

Vì thế, khi Park Ji-sung nói rằng bóng đá Hàn Quốc cần sản sinh thêm những cầu thủ giỏi hơn, đó không phải lời xã giao. Đó là đánh giá thẳng vào thực trạng.

“Đúng là hiện không có nhiều cầu thủ đang chơi ở các giải hàng đầu châu Âu. Bóng đá Hàn Quốc cần tạo ra những cầu thủ tốt hơn. Nhiều cầu thủ phải bước ra ngoài và thử thách bản thân”, anh chia sẻ.

Thông điệp ấy cho thấy Park Ji-sung nhìn vấn đề ở chiều sâu. Không chỉ là thiếu một cầu thủ ở Premier League, mà là thiếu cả dòng chảy ổn định đưa cầu thủ ưu tú ra môi trường đỉnh cao.

Premier League không phải tất cả, nhưng là tấm gương phản chiếu

Cựu hậu vệ Patrice Evra có góc nhìn khác khi cho rằng người hâm mộ Hàn Quốc không cần quá lo lắng. Anh nhắc tới Lee Kang-in, ngôi sao đang khoác áo Paris Saint-Germain, như bằng chứng rằng cầu thủ Hàn Quốc vẫn đủ sức chơi ở đỉnh cao châu Âu.

Evra không sai. Premier League không phải trung tâm duy nhất của bóng đá thế giới. La Liga, Bundesliga, Serie A hay Ligue 1 đều là những môi trường lớn. Nếu Lee Kang-in thành công tại PSG, bóng đá Hàn Quốc vẫn có quyền tự hào.

Hwang Hee-chan không thể giúp Wolves trụ hạng mùa này.

Nhưng Premier League luôn mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là giải đấu khắc nghiệt nhất về tốc độ, cường độ, truyền thông và giá trị thương mại. Có cầu thủ hiện diện ở đó đồng nghĩa nền bóng đá ấy vẫn duy trì được chuẩn cạnh tranh cao.

Bởi vậy, nỗi lo của Park Ji-sung là có cơ sở. Khi một quốc gia từng liên tục xuất hiện tại Premier League bỗng đứng trước nguy cơ trắng bóng đại diện, đó là tín hiệu cần suy ngẫm.

Bóng đá Hàn Quốc vẫn mạnh ở châu Á, vẫn có hệ thống đào tạo tốt, vẫn thường xuyên dự World Cup. Nhưng để duy trì vị thế, họ cần thế hệ mới dám đi xa hơn, cạnh tranh quyết liệt hơn và sớm thích nghi với bóng đá châu Âu.

Park Ji-sung không bi quan. Anh chỉ nhắc rằng thành công trong quá khứ không thể nuôi sống tương lai.

Nếu lời cảnh báo ấy được lắng nghe, bóng đá Hàn Quốc có thể sớm tìm ra cái tên tiếp theo cho Premier League. Nếu không, khoảng trống sau Park Ji-sung, Son Heung-min hay Hwang Hee-chan sẽ ngày càng lớn.