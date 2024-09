Park Bom gọi Lee Min Ho là 'chồng'

Park Bom, thành viên nhóm nhạc 2NE1, làm dấy lên tin đồn tình cảm với nam diễn viên Lee Min Ho. TVReport đưa tin ngày 27/9, Park Bom đăng một tấm ảnh được ghép từ 2 hình nhỏ của cô và Lee Min Ho lên trang cá nhân. Nữ ca sĩ viết: “Người chồng của tôi” rồi gắn thẻ #LeeMinHo, #ParkBom. Bài đăng lập tức gây xôn xao dư luận. Trong đó nhiều tài khoản mạng đặt câu hỏi liệu Park Bom có đang hẹn hò với Lee Min Ho hay không.

Trong khi đó, một số người đề nghị thành viên nhóm 2NE1 xóa hình ảnh vì nó có thể dẫn đến những bình luận ác ý hoặc ảnh hưởng tới Lee Min Ho. Tuy nhiên, phản hồi truyền thông Hàn Quốc, công ty quản lý của Park Bom cho biết bài đăng trên chỉ xuất phát từ sự mến mộ của nữ ca sĩ với đàn em.

Trước đây, Park Bom đã nhiều lần bày tỏ sự yêu thích với nam diễn viên Vườn sao băng. Khi xuất hiện trên chương trình Lee So-ra's Song Plaza của KBS Cool FM và được hỏi về mẫu người lý tưởng, Park Bom trả lời: “Tôi thích một người đam mê công việc của họ, bất kể công việc là gì, lĩnh vực nào. Nếu phải chọn một người nổi tiếng, đó sẽ là Lee Min Ho hoặc Kim Woo Bin. Tôi thích những người cao như thế".

Park Bom sinh năm 1984, là thành viên của 2NE1, ra mắt vào năm 2009 và họ có nhiều ca khúc nổi tiếng như I'm the Best, I Don't Care, Comeback Home…

Sau khi nhóm tan rã vào năm 2016, các thành viên vẫn tiếp tục phát triển hoạt động cá nhân. Để kỷ niệm 15 năm ra mắt, 2NE1 dự định tổ chức chuyến lưu diễn châu Á bắt đầu vào 4/10 với buổi biểu diễn đầu tiên tại Seoul, sau đó là các điểm dừng ở Kobe và Tokyo, Nhật Bản. Vé tham gia một số buổi biểu diễn đã được bán hết.

