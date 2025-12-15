Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ôtô tông liên hoàn xe máy khi chờ đèn đỏ ở Giảng Võ - Láng Hạ

  • Thứ hai, 15/12/2025 09:08 (GMT+7)
Một vụ va chạm giao thông liên hoàn đã xảy ra vào khoảng 23h ngày 14/11 tại nút giao Giảng Võ - Láng Hạ (Hà Nội), khi một ôtô con bất ngờ tông vào nhiều xe máy đang dừng chờ đèn tín hiệu đèn.

Theo ghi nhận, thời điểm xảy ra tai nạn, các xe máy đang đứng chờ đèn đỏ trên phố Giảng Võ theo hướng về Láng Hạ thì bị ôtô lao tới va chạm. Nhân chứng tại hiện trường cho biết, ôtô đã đâm liên tiếp vào khoảng ba xe máy, khiến các phương tiện bị hư hỏng và giao thông khu vực bị ảnh hưởng trong thời gian ngắn.

tong lien hoan anh 1

Nơi xảy ra vụ việc.

Vụ việc may mắn không gây thương vong về người. Sau tai nạn, tài xế ôtô đã ở lại hiện trường, chủ động trao đổi, thỏa thuận và bồi thường thiệt hại cho các chủ xe máy.

tong lien hoan anh 2

Nhiều phương tiện bị hư hỏng sau va chạm.

Đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Phòng CSGT Hà Nội) cho hay đơn vị đã tiếp nhận thông tin và cử cán bộ tới hiện trường để xác minh vụ việc. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt, các phương tiện liên quan đã rời đi.

Vụ việc đang được xác minh làm rõ.

