Ôtô tải đâm ôtô con gây tai nạn liên hoàn, tài xế bỏ chạy

  • Thứ năm, 18/12/2025 06:14 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Tối muộn ngày 17/12, một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra tại khu vực đường Láng (Hà Nội) khiến ôtô con bị biến dạng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo người dân, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 21h40 tại khu vực đường Láng, Hà Nội.

Chị Lê Thị Hoa (trú tại Hà Nội) nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, chị thấy chiếc xe tải va chạm vào phía sau ôtô BKS 89A-577.XX đang di chuyển hướng đường Láng đi Ngã Tư Sở, gần nút giao Láng - Yên Lãng.

Bị tông từ phía sau, ôtô BKS 89A rồ ga lao qua dải phân cách giữa sang bên làn đường ngược chiều và va chạm với một xe máy trên đường.

Sau va chạm, ôtô này không dừng lại mà tiếp tục di chuyển khoảng hơn 100 m đến ngã tư giao cắt Láng - Láng Hạ thì bị chặn lại.

Tại hiện trường, ôtô biến dạng phần đầu và đuôi xe. Nhiều mảnh vỡ rơi vãi khắp đường.

Chiếc ôtô bị biến dạng trước và sau.

Đến hơn 22h, nam tài xế ôtô ngồi gục ở trước ngõ 528 đường Láng. Không lâu sau đó, cảnh sát đưa tài xế cùng phương tiện rời khỏi hiện trường.

Còn xe tải đã rời khỏi hiện trường ngay sau khi gây tai nạn.

Xe máy của anh Vũ bị mắc kẹt sau cột điện.

Anh Phạm Tuấn Vũ (quê Phú Thọ) nạn nhân điều khiển xe máy cho biết, bản thân lúc đó không định hình được chuyện gì đã xảy ra. Khi đang di chuyển, anh bị xe ô tô lao vào và đẩy xe máy của mình bắn lên vỉa hè mắc kẹt vào trong cột điện. "May mắn tôi chỉ bị thương nhẹ ở chân, còn xe máy bị hư hỏng" - Vũ nói.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

