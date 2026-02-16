Ôtô mất lái tông xe máy trong đêm ở TP.HCM, bé trai nguy kịch

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h10 cùng ngày, người dân lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng 8 (hướng từ công viên Lê Thị Riêng về vòng xoay 3 Tháng 2) bất ngờ nghe tiếng va chạm mạnh.
Khi dừng lại kiểm tra, mọi người phát hiện một ôtô 5 chỗ biển số 86A-219.XX đã tông vào xe máy biển số 59A3-330.XX do một người đàn ông điều khiển, chở theo cháu bé khoảng 6-7 tuổi, đang dừng ở chiều ngược lại trước địa chỉ 278A Cách Mạng Tháng 8.
Hiện trường vụ tai nạn.
Cú tông mạnh khiến xe máy ngã xuống đường, cháu bé bị chấn thương nặng vùng đầu, rơi vào tình trạng nguy kịch. Người dân xung quanh nhanh chóng hỗ trợ đưa nạn nhân đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 cấp cứu.
Nhận tin báo, lực lượng CSGT Công an TP.HCM có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông và ghi nhận lời khai các bên liên quan. Bước đầu, tài xế ôtô cho biết do mất tập trung nên không kiểm soát được tay lái dẫn đến tai nạn.
Cơ quan chức năng trích xuất camera an ninh khu vực để làm rõ nguyên nhân, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.
