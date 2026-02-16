Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ôtô mất lái tông xe máy trong đêm ở TP.HCM, bé trai nguy kịch

  • Thứ hai, 16/2/2026 07:31 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tối muộn 15/2, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại phường Nhiêu Lộc, TP.HCM khiến một cháu nhỏ rơi vào tình trạng nguy kịch.

Hiện trường vụ ôtô mất lái, em bé nguy kịch ở TP.HCM Tối muộn 15/2, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại phường Nhiêu Lộc, TP.HCM khiến một cháu nhỏ rơi vào tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h10 cùng ngày, người dân lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng 8 (hướng từ công viên Lê Thị Riêng về vòng xoay 3 Tháng 2) bất ngờ nghe tiếng va chạm mạnh.

Khi dừng lại kiểm tra, mọi người phát hiện một ôtô 5 chỗ biển số 86A-219.XX đã tông vào xe máy biển số 59A3-330.XX do một người đàn ông điều khiển, chở theo cháu bé khoảng 6-7 tuổi, đang dừng ở chiều ngược lại trước địa chỉ 278A Cách Mạng Tháng 8.

Oto mat lai anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú tông mạnh khiến xe máy ngã xuống đường, cháu bé bị chấn thương nặng vùng đầu, rơi vào tình trạng nguy kịch. Người dân xung quanh nhanh chóng hỗ trợ đưa nạn nhân đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT Công an TP.HCM có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông và ghi nhận lời khai các bên liên quan. Bước đầu, tài xế ôtô cho biết do mất tập trung nên không kiểm soát được tay lái dẫn đến tai nạn.

Cơ quan chức năng trích xuất camera an ninh khu vực để làm rõ nguyên nhân, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

65 người thương vong vì tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ Tết

Ngày 14/2 (27 tháng Chạp), toàn quốc xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông, làm 34 người tử vong và 31 người bị thương; các chỉ số đều giảm so với cùng kỳ năm trước.

40:2379 hôm qua

Phạt 23 triệu đồng tài xế ôtô buộc cành đào che biển số

Tài xế bị xử phạt do buộc cành đào che lấp biển số xe khi di chuyển trên đường Lạc Long Quân, Hà Nội.

43:2598 hôm qua

Nghe điện thoại khi ôtô đang chờ đèn đỏ có bị phạt?

Nhiều tài xế thắc mắc rằng khi ôtô dừng chờ đèn đỏ, việc nghe điện thoại có được coi là hành vi vi phạm và có nguy cơ bị xử phạt hay không?

47:2797 hôm qua

Thành phố Hồ Chí Minh - Vùng đất chuyên chở ước mơ

Sách Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố của tôi là ấn phẩm kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Sách gồm 28 bài viết, là 28 câu chuyện dung dị, thấm đượm tình yêu dành cho vùng đất nghĩa tình, dễ sống và đáng sống. Từ đó, sách khắc họa và lan tỏa những thành tựu phát triển của TP.HCM dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự chung tay, góp sức của nhân dân thành phố từ năm 1975 đến nay.

