Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Ôtô lật sau tai nạn liên hoàn, tài xế có biểu hiện lạ

  • Thứ tư, 17/12/2025 16:03 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau va chạm với 2 xe khác, ôtô Santa Fe bị lật nghiêng, chắn ngang đường khiến nút giao Ngã Tư Sở ùn tắc, nam tài xế bước ra khỏi xe với biểu hiện bất thường.

Ngày 17/12, trả lời Báo Điện tử VTC News, đại diện Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết đang phối hợp các đơn vị điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn gần nút giao Ngã Tư Sở.

Thông tin ban đầu, khoảng 12h30 ngày 17/12, trước cửa số nhà 21 đường Láng (gần Ngã Tư Sở, phường Đống Đa, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 ôtô.

tai nan lien hoan anh 1

Ôtô Hyundai Santa Fe lật nghiêng sau tai nạn liên hoàn.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, ôtô mang BKS 30H-158.xx hiệu Hyundai Santa Fe do một người đàn ông cầm lái (chưa rõ danh tính), đi theo hướng từ Láng đi Trường Chinh. Đến trước cửa số nhà 21 đường Láng, ôtô này va chạm với ôtô mang BKS 29K-056.xx và xe mang biển số 29H-978.xx.

Sau cú va chạm mạnh, ôtô mang BKS 30H-158.xx bị lật nghiêng, bung 2 túi khí và hư hỏng nặng. Người dân tại hiện trường nhanh chóng giải cứu người đàn ông trong xe.

Đáng chú ý, theo hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội, sau khi xảy ra sự việc, nam tài xế ôtô Santa Fe bước ra khỏi xe với biểu hiện bất thường.

Hai xe còn lại bị hư hỏng phần sườn và đầu xe, nhiều mảnh vỡ vương vãi khắp mặt đường.

Vụ va chạm khiến đoạn đường qua Ngã Tư Sở ùn tắc.

tai nan lien hoan anh 2

Người đàn ông lái xe Hyundai Santa Fe có dấu hiệu không tỉnh táo.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 3 cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn.

"Bước đầu xác định, cả 3 tài xế không bị thương, đồng thời lực lượng chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn với các tài xế này và chưa phát hiện vi phạm", Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 3 cho biết.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://vtcnews.vn/o-to-lat-nghieng-sau-tai-nan-lien-hoan-tai-xe-co-bieu-hien-la-ar993562.html

VTCNews

tai nạn liên hoàn Hyundai Santa Fe Ngã Tư Sở Đường Láng Liên hoàn

    Đọc tiếp

    Oto lat ngua tren duong Hoang Dieu hinh anh

    Ôtô lật ngửa trên đường Hoàng Diệu

    12:01 25/11/2025 12:01 25/11/2025

    0

    Sáng 25/11, xe ôtô con di chuyển hướng Hoàng Diệu đi Phan Đình Phùng (Hà Nội), bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách rồi lật ngửa giữa đường.

    Tai nan lien hoan o duong vanh dai 3 hinh anh

    Tai nạn liên hoàn ở đường vành đai 3

    20:44 3/12/2024 20:44 3/12/2024

    0

    Chiều 3/12, một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra tại đường vành đai 3 (đoạn đối diện Công viên Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) khiến 1 ô tô bán tải bị lật nghiêng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý