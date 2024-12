Oscar khóc trong ngày chia tay đội Trung Quốc

Ở trận đấu cuối cùng cho CLB Trung Quốc, Oscar đã giúp Shanghai Port hòa 1-1 trước Gwangju. Anh là người thực hiện thành công quả phạt đền, giúp đội chủ nhà kiếm 1 điểm.

Sau trận, Oscar không thể kìm nén được cảm xúc và đã rơi nước mắt khi nói lời tạm biệt với các cổ động viên. Anh xúc động vẫy tay chào các người hâm mộ, khép lại chuyến phiêu lưu trên đất Trung Quốc. The Sun tiết lộ Oscar đã bỏ túi 175 triệu euro sau 7 năm chơi bóng tại xứ tỷ dân.

Trong suốt thời gian thi đấu tại Chinese Super League, Oscar khẳng định vị trí là một trong những cầu thủ hàng đầu tại Trung Quốc. Tuy nhiên, hợp đồng trị giá khoảng 25 triệu bảng mỗi năm của anh đã hết hạn. Đôi không quyết định ký tiếp. Oscar trở thành cầu thủ tự do ở tuổi 33.

Oscar đang được liên hệ để trở lại châu Âu thi đấu. Ngoài ra, câu lạc bộ cũ Internacional ở giải VĐQG Brazil cũng đang theo dõi tình hình của Oscar. HLV của Internacional, Eduardo Coudet, đã bày tỏ mong muốn đưa Oscar trở lại đội bóng cũ.

“Mục tiêu duy nhất của chúng tôi, cầu thủ mà chúng tôi muốn đưa về, chính là Oscar. Tôi muốn mang Oscar về đây", ông Coudet cho biết. “Tôi đã nói chuyện với người đại diện của cậu ấy. Ban lãnh đạo từng yêu cầu tôi không nói nhiều về vấn đề này".

Oscar rời Internacional vào năm 2012 để gia nhập Chelsea. Trong 4 mùa giải rưỡi thi đấu tại Stamford Bridge, anh ghi được 38 bàn sau 203 lần ra sân cho "The Blues". Trong thời gian này, anh giành được 2 chức vô địch Premier League, một League Cup, một Europa League và 2 lần đoạt giải Bàn thắng đẹp nhất mùa ở Chelsea.

Việc Oscar quyết định chuyển sang Trung Quốc vào năm 2017 đã gây bất ngờ cho nhiều người hâm mộ, khi anh trở thành một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất rời châu Âu để tham gia vào "cơn sốt" chuyển nhượng tại CSL. Tại Shanghai Port (tiền thân là Shanghai SIPG), Oscar có hơn 200 lần ra sân và đảm nhận vai trò đội trưởng. Anh dẫn dắt đội bóng giành chức vô địch CSL vào các năm 2018, 2023 và 2024, cùng với danh hiệu FA Super Cup vào năm 2019.

Sự rời đi của Oscar đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, không chỉ trong sự nghiệp của anh mà còn đối với CSL. Giải đấu này chứng kiến sự sụt giảm về sức hút sau khi nhiều ngôi sao lớn lần lượt rời đi.

