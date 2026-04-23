Orion giới thiệu ‘hẹn hò dâu tây’ - hướng mới cho sản phẩm ở Việt Nam

Thị trường bánh kẹo đang thay đổi cách tiếp cận người tiêu dùng. Thay vì ra mắt từng sản phẩm riêng lẻ, nhiều thương hiệu bắt đầu phát triển theo “concept hương vị” với một hương vị được triển khai trên nhiều dòng sản phẩm khác nhau, tạo nên trải nghiệm đồng nhất nhưng đa dạng cách thưởng thức.

Trong bối cảnh đó, Orion Việt Nam lựa chọn cách tiếp cận này cho bộ sưu tập “Hẹn hò dâu tây” - concept được phát triển riêng cho thị trường nội địa dựa trên thói quen và khẩu vị quen thuộc của người tiêu dùng.

Xu hướng “concept hương vị” từ thị trường quốc tế

Tại Hàn Quốc, từ năm 2025, Orion đã thử nghiệm phát triển sản phẩm theo concept hương vị, bắt đầu với bộ sưu tập mùa xuân vị dâu tây phiên bản giới hạn. Hương vị này được triển khai trên nhiều sản phẩm quen thuộc như ChocoPie, Choco Mushroom hay snack Tayo, mang đến nhiều lựa chọn trong cùng một “gu vị”.

Theo đại diện Orion, doanh nghiệp liên tục ra mắt các phiên bản theo mùa và dịp đặc biệt nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Trong đó, các concept trái cây như dâu, dưa hấu hay dưa lưới luôn tạo sức hút nhờ sự kết hợp giữa hương vị và yếu tố thị giác.

Sang đầu năm 2026, Orion tiếp tục mở rộng với concept “Cheese Workshop” cùng nhiều sản phẩm như brownie cheddar, camembert, cookie phô mai hay bánh sandwich kem phô mai. Tiếp đó, loạt sản phẩm vị matcha cũng được ra mắt, kết hợp thêm chocolate và trái cây để tăng chiều sâu trải nghiệm.

Điểm chung của các đợt ra mắt này là cùng một hương vị, nhiều sản phẩm và nhiều cách thưởng thức, giúp người tiêu dùng không bị giới hạn trong một lựa chọn duy nhất.

“Hẹn hò dâu tây” - concept phát triển riêng cho thị trường Việt Nam

Khác với cách hiểu “mang từ Hàn Quốc về”, bộ sản phẩm “Hẹn hò dâu tây” được Orion Việt Nam phát triển riêng, dựa trên xu hướng chung nhưng điều chỉnh theo thị hiếu trong nước.

Bộ sưu tập “Hẹn hò dâu tây” được phát triển đồng bộ trên nhiều dòng bánh quen thuộc, mang đến trải nghiệm đa dạng từ cùng một hương vị.

Dâu tây được lựa chọn không chỉ vì tính phổ biến, mà còn nhờ đặc trưng vị chua nhẹ, ngọt dịu, dễ ăn và phù hợp với nhiều độ tuổi. Đây cũng là hương vị quen thuộc trong các loại đồ uống và món tráng miệng tại Việt Nam.

Thay vì chỉ thay đổi hương vị, Orion Việt Nam còn xây dựng bộ nhận diện riêng với tông màu tươi sáng và hình ảnh trẻ trung cho toàn bộ concept “Hẹn hò dâu tây”.

Không chỉ dừng ở hình ảnh hay hương vị, điểm đáng chú ý nằm ở cách Orion triển khai đồng bộ trên ba dòng sản phẩm chủ lực bao gồm ChocoPie, Custas và Gouté, giúp người tiêu dùng có thể lựa chọn “phiên bản dâu tây” phù hợp với sở thích cá nhân.

Theo đó, ChocoPie vị dâu tây được làm mới với lớp chocolate hồng dịu ngọt, kết hợp bánh mềm xốp, marshmallow dẻo nhẹ và nhân mứt dâu đậm vị. Phần nhân tăng 20% giúp hương vị trái cây rõ nét hơn.

Dòng bánh Custas phô mai mâm xôi việt quất mang đến sự cân bằng giữa vị béo và chua ngọt, phù hợp với người tiêu dùng tìm kiếm trải nghiệm nhẹ nhàng, ít ngấy.

Riêng Gouté Crème dâu sữa chua là sự kết hợp lớp bánh quy giòn nhẹ và nhân kem mịn, mang đến trải nghiệm tròn vị, phù hợp với nhóm người trẻ có lối sống hiện đại, ưu tiên sự tiện lợi nhưng vẫn chú trọng cảm xúc khi thưởng thức.

Đại diện Orion chia sẻ: “Chúng tôi đang chuyển từ việc phát triển từng sản phẩm riêng lẻ sang xây dựng các concept mang tính trải nghiệm. Mỗi concept không chỉ dừng ở hương vị, mà là cách để người tiêu dùng khám phá và tận hưởng sản phẩm theo nhiều cách khác nhau”.

Với “Hẹn hò dâu tây”, Orion chọn một hương vị quen thuộc để bắt đầu, nhưng thể hiện trên nhiều dòng sản phẩm nhằm mở rộng lựa chọn và tạo sự kết nối trong trải nghiệm. Đây cũng được xem là bước đi đầu tiên của Orion tại Việt Nam trong việc phát triển danh mục sản phẩm theo concept, hướng tới việc mang lại trải nghiệm đa dạng và phù hợp hơn với nhu cầu ngày càng thay đổi của người tiêu dùng.