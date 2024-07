Sưu tầm 8 tác phẩm đậm tình cùng Chocopie 50 năm

Chương trình mở bán đặc biệt 8 tác phẩm xuất sắc từ vòng 1 trong cuộc thi sáng tác “Đậm tình Việt Nam” của Orion diễn ra tại 4 địa điểm được chỉ định với số lượng có hạn.

“Đậm tình Việt Nam” là cuộc thi sáng tác bao bì bánh ChocoPie nhân dịp kỷ niệm 50 năm bánh ChocoPie toàn cầu. Từ vòng sơ khảo, Orion đã chọn được hơn 200 tác phẩm tham gia dự thi. Sau thời gian đánh giá kỹ lưỡng, Orion vừa công bố danh sách 8 tác phẩm được chọn đi tiếp vào vòng trong và chính thức mở cổng bình chọn cho các tác phẩm này, từ đó chọn ra 2 tác phẩm xuất sắc chung cuộc.

8 tác phẩm xuất sắc đi tiếp vào vòng trong cuộc thi sáng tác “Đậm tình Việt Nam”. 8 tác phẩm thuộc về các nghệ sĩ chuyên nghiệp với những câu chuyện tình mang dấu ấn và đặc trưng riêng cùng nét nghệ thuật đầy sáng tạo. Bên cạnh các chủ đề tình cảm gia đình thiêng liêng, thì những câu chuyện mang tinh thần dân tộc, hay đề cao những nghĩa cử sẻ chia cũng được các artist khai thác một cách triệt để.

Ở vòng 2 sẽ là giai đoạn gay cấn nhất. Orion tiến hành đánh giá tác phẩm dựa trên tổng điểm của hai hạng mục, gồm chương trình mở bán độc quyền và cổng bình chọn trực tuyến.

Chương trình mở bán độc quyền bánh ChocoPie mang dấu ấn 8 tác phẩm xuất sắc nhất, được in trên bao bì bánh ChocoPie sẽ chính thức được mở bán tại 4 địa điểm tại Hà Nội và TP.HCM, cụ thể là Big C Go! Long Biên; Big C Go! Thăng Long; Big C Go! Miền Đông và E-mart Phan Văn Trị. Mỗi tác phẩm được in đồng loạt trên hộp bánh ChocoPie với số lượng 700 hộp/tác phẩm. Tác phẩm có điểm cao nhất là tác phẩm được khách hàng lựa chọn mua nhiều và nhanh nhất.

Trong thời gian từ 29/6 đến hết 11/7, cổng bình chọn trực tuyến dành cho 8 tác phẩm xuất sắc từ vòng 1 cũng được mở ra. Tổng điểm bình chọn sẽ được tính dựa trên các lượt tương tác cùng với tác phẩm. Danh sách top 8 đã được đăng tải chi tiết trên fanpage Orion Việt Nam.

Bên cạnh chiêm ngưỡng nét đẹp sáng tạo bằng cách bình chọn cho tác phẩm bạn yêu thích, người dùng có thể săn bao bì bánh ChocoPie và tham gia minigame check-in tại 4 điểm bán độc quyền trong thời gian diễn ra cuộc thi.

Cơ hội sở hữu bao bì bánh ChocoPie độc quyền với 8 tác phẩm đặc biệt từ cuộc thi sáng tác “Đậm tình Việt Nam” đã bắt đầu với số lượng có hạn. Người dùng có thể nhanh tay sưu tầm ngay từ hôm nay.