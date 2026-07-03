Oppo Reno16 series 5G mới ra mắt thị trường Việt Nam có gì đặc biệt?

Ngày 2/7, Oppo chính thức ra mắt Reno16 series 5G tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản Reno16 Pro 5G, Reno16 5G và Reno16 F 5G.

Oppo Reno16 Series không chỉ là chiếc camera phone, mà còn là “studio sáng tạo nằm gọn trong tay” dành cho giới trẻ. Ông Văn Bá Luýt, đại diện Oppo Việt Nam, khẳng định: “Thế hệ Reno16 Series 5G là minh chứng cho cam kết lâu dài của Oppo trên hành trình đồng hành thế hệ trẻ Việt Nam. Với ngôn ngữ thiết kế ‘Hành tinh 3D’ phá cách, hệ thống nhiếp ảnh với định vị ‘Chuyên gia săn ảnh thời thượng’ và hiệu năng bền bỉ, Reno 16 series 5G vừa đáp ứng trọn vẹn nhu cầu trải nghiệm hàng ngày, vừa là nguồn cảm hứng để người dùng thoả sức sáng tạo, khẳng định chất riêng, tự tin toả sáng trong cuộc sống”.

Thiết kế ‘Hành tinh 3D’: Chuyển động đa chiều, sống động mọi góc nhìn

Lấy cảm hứng từ những hành tinh nhỏ đa diện và sống động, “Hành tinh 3D” trên Reno16 series khơi gợi nguồn cảm hứng để thế hệ trẻ phá vỡ mọi giới hạn đơn điệu, tự tay nhào nặn nên bản sắc độc bản. Với công nghệ HoloVerse 3D được cấu tạo từ hàng triệu vi thấu kính, mặt lưng biến hóa như dải ngân hà thu nhỏ, tạo hiệu ứng khối hình nổi nhẹ sống động, lấp lánh theo từng góc nhìn và ánh sáng. Oppo Reno16 series còn gây ấn tượng với thiết kế điêu khắc lạnh nguyên khối, mặt lưng liền mạch với cụm camera giúp tối ưu cảm giác cầm nắm và chống bám bụi.

Oppo Reno16 series 5G rực rỡ cùng đại sứ thương hiệu Sơn Tùng M-TP. Ảnh chụp từ fanpage.

Bên cạnh phiên bản màu trắng với hoạ tiết mặt lưng “Hành tinh 3D”, Reno16 series còn mang đến tùy chọn thiết kế mặt lưng “Đuôi kỳ lân” độc đáo trên sắc tím nhạt sành điệu. Phiên bản Reno16 Pro sở hữu hai tuỳ chọn màu sắc trắng và đen, trong khi bộ đôi Reno16 5G và Reno16 F mang đến nhiều lựa chọn hơn với màu trắng, tím đen, tím nhạt.

Cả ba model Reno16 series 5G đều được nâng cấp với màn hình LTPS AMOLED cao cấp và tần số quét đến 144 Hz, mang đến trải nghiệm thị giác mượt mà và sống động. Reno16 series 5G đều đạt chuẩn kháng bụi, kháng nước IP69, IP68 và IP69K, đi kèm tính năng cảm ứng kháng nước, kháng dầu, găng tay, đảm bảo trải nghiệm mượt mà trong nhiều điều kiện sử dụng.

“Chuyên gia săn ảnh thời thượng”: Thỏa sức sáng tạo, sống động từng khung hình

Nhằm hướng đến người trẻ yêu thích sáng tạo nội dung, Oppo Reno16 series 5G biến mọi trải nghiệm từ chụp ảnh đến hậu kỳ trở nên trực quan và thú vị hơn. Điểm nhấn đầu tiên đến từ hệ thống camera siêu nét, nổi bật với camera selfie 50 MP góc rộng 100 độ giúp thu trọn khung hình nhóm mà vẫn giữ gương mặt thon gọn tự nhiên. Cả ba phiên bản đều được trang bị hệ thống 3 camera gồm camera chính độ phân giải cao tích hợp OIS; camera chân dung tele 3.5x 50 MP - tiêu cự chân dung vàng 85 mm, mang đến bố cục có chiều sâu và khả năng chụp từ xa rõ nét, gần với phong cách máy ảnh chuyên nghiệp; camera góc siêu rộng 50 MP giúp bố cục ảnh thêm phần linh hoạt. Riêng phiên bản Reno16 Pro được nâng cấp vượt trội với cảm biến chính 200 MP, cho phép người dùng tự do cắt và tái bố cục khung hình mà không lo giảm chất lượng chi tiết.

Đại sứ thương hiệu Sơn Tùng M-TP tỏa sáng trong từng khung hình với tính năng Pop Cam trên Reno16 series.

Bắt trọn làn sóng hoài niệm và cơn sốt chụp ảnh digital cam của giới trẻ, Reno16 series tiên phong giới thiệu tính năng Pop Cam với 9 bộ lọc màu đa dạng. Từ chất ảnh mờ ảo chuẩn máy quay kỹ thuật số Y2K, tông màu retro của phim chụp lấy liền đến hiệu ứng nghệ thuật của hở sáng kết hợp chụp ảnh flash AI 3.0, tất cả được tái hiện trọn vẹn trong một chạm. Sự kết hợp này giúp Gen Z dễ dàng sở hữu những khung hình đậm chất hoài cổ mà không cần thêm thiết bị cồng kềnh hay tải ứng dụng bên thứ ba.

Trải nghiệm hậu kỳ cũng được nâng tầm thông qua tính năng chỉnh sửa ảnh mới. Người dùng dễ dàng sáng tạo với tính năng Ghép ảnh sáng tạo AI (AI Remix Collage) - AI tự động hỗ trợ tách nền chủ thể chính xác và tạo thành nhãn dán động. Điểm độc đáo là người dùng có thể biến chủ thể từ ảnh động (Motion Photo) hoặc video ngắn thành sticker động độc lạ dài đến 6 giây; dễ dàng tạo nên thước phim ngắn hay video 4K sống động bằng cách lồng ghép nhiều lớp (layer) ảnh, video và nhãn dán. Để tăng “chất riêng”, tính năng hỗ trợ cá nhân hóa với hiệu ứng viền vẽ tay, tự do tùy biến vị trí các lớp và đồng bộ phông chữ thời thượng trực tiếp từ video gốc.

Camera selfie góc siêu rộng 50 MP và Ghép ảnh sáng tạo AI giúp người dùng thỏa sức sáng tạo khung hình đậm chất riêng.

Tính năng Popout 2.0 cũng được nâng cấp so với thế hệ trước, giúp chủ thể “bước ra” khỏi khung hình sống động theo mọi hướng (trên, dưới, trái, phải). Không còn giới hạn ở người hay thú cưng, AI giờ đây nhận diện thông minh mọi bối cảnh từ công trình kiến trúc đến vật dụng hàng ngày. Người dùng có thể thỏa sức sáng tạo khi ghép tổng cộng đến 9 ảnh trong một bố cục, hỗ trợ hiệu ứng tràn khung đồng thời cho tối đa 3 ảnh động hoặc 9 ảnh tĩnh, tạo nên khung hình 3D sống động.

Trải nghiệm mượt mà với ColorOS 16, bộ công cụ AI, vi xử lý tối ưu và pin lớn

Reno16 series 5G vận hành trên ColorOS 16 lấy AI làm trung tâm để tối ưu từ hiệu năng, đa nhiệm đến sáng tạo và kết nối. Đặc biệt, đây cũng là dòng Reno đầu tiên có sự xuất hiện của phím bấm vật lý AI Snap Key. Phím này mở ra lối tắt truy cập nhanh chóng vào Không gian tinh thần (AI Mind Space) để lưu trữ, sắp xếp và truy xuất dữ liệu cá nhân chỉ bằng một cú nhấn chụp màn hình hoặc vuốt chạm. Tại đây, tính năng Quản lý hóa đơn AI tự động nhận diện và phân loại mọi giao dịch từ hóa đơn điện tử đến biên lai giấy thành báo cáo chi tiêu trực quan.

Cùng với đó, AI Mind Pilot liên kết bảo mật với kho dữ liệu của Không gian tinh thần để điều phối, gợi ý mô hình AI phù hợp cho từng công việc, thậm chí cho phép so sánh song song câu trả lời để người dùng đưa ra lựa chọn tối ưu. Hệ sinh thái thông minh này còn là bạn đồng hành lý tưởng cho những chuyến xê dịch với tính năng Dịch menu AI (AI Menu Translation), tự động hiển thị hình ảnh minh họa và giải thích trực quan về món ăn địa phương, giúp người dùng tự tin khám phá ẩm thực thế giới.

Sạc nhanh SuperVOOC 80 W kết hợp pin lớn đến 7.000 mAh giúp nạp nhanh, dùng lâu, bật trọn ngày dài không lo gián đoạn.

Reno16 series được trang bị vi xử lý tối ưu theo từng phiên bản, với MediaTek Dimensity 8550 Super trên Reno16 Pro 5G, Snapdragon 7 Gen 4 trên Reno16 5G và MediaTek Dimensity 7300 trên Reno16 F 5G. Máy có nhiều tùy chọn RAM và ROM linh hoạt, đáp ứng tốt nhu cầu đa nhiệm, giải trí, sáng tạo nội dung hàng ngày.

Reno16 series được trang bị viên pin dung lượng lớn, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sử dụng cường độ cao suốt cả ngày. Cụ thể, Reno16 Pro và Reno16 5G sở hữu pin 6.700 mAh, trong khi Reno16 F 5G nổi bật với pin lớn đến 7.000 mAh. Toàn bộ dòng máy đều hỗ trợ siêu sạc nhanh SuperVOOC 80 W. Để tối ưu hóa trải nghiệm kết nối, bộ ba Reno16 series tích hợp công nghệ AI LinkBoost 4.0, giúp duy trì tín hiệu mạng ổn định, giảm độ trễ khi chơi game, xem phim hay gọi video ngay cả trong môi trường sóng yếu hoặc đông người.

Oppo Bubble - phụ kiện thời thượng khẳng định chất riêng

Không dừng lại ở smartphone, thế hệ Reno mới còn đánh dấu sự xuất hiện của Oppo Bubble - món phụ kiện nam châm độc đáo giúp nâng tầm trải nghiệm cá nhân hóa và khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho giới trẻ.

Oppo Bubble - từ trợ lý chụp ảnh đến phụ kiện cá nhân hóa đậm chất riêng.

Phụ kiện nhỏ gọn với trọng lượng chỉ 35 gram, dễ dàng cố định vào mặt lưng điện thoại thông qua cơ chế hít từ tính tiện lợi. Điểm nhấn công nghệ của Oppo Bubble là màn hình AMOLED sắc nét, hoạt động như màn hình phụ hiển thị thời gian thực từ camera sau. Nhờ đó, người dùng có thể dễ dàng căn chỉnh khung hình, tự chụp ảnh selfie cá nhân hay chụp nhóm bằng cụm camera chính phía sau chuẩn xác. Oppo Bubble còn hoạt động như thiết bị điều khiển từ xa với khả năng hiển thị kính ngắm và bấm nút chụp ở khoảng cách đến 10 m.

Không chỉ là công cụ hỗ trợ nhiếp ảnh, Oppo Bubble còn được định hình như món phụ kiện thời trang dành cho giới trẻ, khi có thể kết hợp linh hoạt cùng dây đeo hoặc móc khóa. Thông qua ứng dụng chuyên dụng, người dùng có thể tùy biến giao diện hiển thị bằng hình ảnh, hiệu ứng động vòng lặp, văn bản và màu sắc theo sở thích, biến thiết bị thành biểu tượng công nghệ nâng cao tính cá nhân hóa.