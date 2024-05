ChatGPT sắp có nâng cấp lớn

OpenAI cho biết họ sẽ cho ra mắt một hệ thống trí tuệ nhân tạo mới với mục đích kế nhiệm GPT-4. Công ty cũng thành lập đơn vị an toàn để giải quyết các rủi ro về AI.

OpenAI đang đào tạo hệ thống AI mới. Ảnh: Forbes.

Trong thông báo hôm 28/5, OpenAI nói rằng họ đã bắt đầu đào tạo một mô hình trí tuệ nhân tạo mới sau sự thành công của GPT-4, công nghệ cốt lõi của ChatGPT.

Công ty có trụ sở tại San Francisco cũng đề cập thêm rằng mô hình mới sẽ mang lại “khả năng tiếp cận” khi họ cố gắng xây dựng trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI). Mô hình mới sẽ là công cụ dành cho các sản phẩm AI bao gồm chatbot, trợ lý kỹ thuật số tương tự như Siri của Apple, công cụ tìm kiếm và trình tạo hình ảnh.

Ngoài ra, OpenAI đã thành lập một đơn vị chuyên khám sát các vấn đề an toàn của trí tuệ nhân tạo có tên Ủy ban An toàn và Bảo mật do lo ngại mô hình mới có thể gây ra những rủi ro ngoài ý muốn.

“Mặc dù OpenAI tự hào vì đã xây dựng và cho ra mắt những công cụ dẫn đầu ngành cả về khả năng cũng như mức độ an toàn, chúng tôi vẫn hoan nghênh một cuộc tranh tích cực về chủ đề này”, OpenAI cho biết trong một bài đăng.

Hiện tại, OpenAI đặt mục tiêu đi trước các đối thủ trong việc phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, công ty cũng mong muốn loại bỏ sự lo lắng của công chúng khi AI bị đánh giá ẩn chứa nhiều mối nguy hiểm, bao gồm truyền bá thông tin sai lệch, thay thế việc làm và thậm chí đe dọa an toàn của nhân loại.

Theo New York Times, việc đào tạo mô hình AI có thể mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Sau khi hoàn thành, các công ty trong ngành thường dành thêm vài tháng để thử nghiệm và tinh chỉnh hệ thống trước khi tung ra thị trường. Điều này đồng nghĩa với việc mô hình tiếp theo của OpenAI sẽ khó xuất hiện trong khoảng một năm tới.

OpenAI cũng chú trọng nhiều hơn vào mức độ an toàn của mô hình trí tuệ nhân tạo khi thành lập Ủy ban An toàn và Bảo mật với nhiều thành viên chủ chốt. Công ty cho biết các chính sách mới có thể được áp dụng vào cuối mùa hè hoặc mùa thu năm nay.