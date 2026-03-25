OpenAI bất ngờ khai tử ứng dụng tạo video Sora

  • Thứ tư, 25/3/2026 11:38 (GMT+7)
Sora, ứng dụng tạo video từng gây sốt vào năm ngoái, bất ngờ bị OpenAI đóng cửa sau nửa năm.

Biểu tượng ứng dụng tạo video Sora. Ảnh: Reuters.

Ngày 24/3, CEO Sam Altman cho biết OpenAI sẽ đóng cửa các sản phẩm sử dụng mô hình tạo video Sora, bao gồm ứng dụng di động ra mắt rầm rộ năm ngoái nhưng không còn được công chúng quan tâm.

Theo WSJ, đây là động thái mới nhất của OpenAI nhằm thu hẹp trọng tâm vào đối tượng doanh nghiệp và lập trình viên, chuẩn bị phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) dự kiến diễn ra quý IV năm nay.

Ngoài ứng dụng Sora, OpenAI cũng ngừng phát triển mô hình cùng tên cho lập trình viên, không tích hợp tính năng tạo video trong ChatGPT.

Chiến lược mới của OpenAI tập trung vào các phần mềm công việc, phục vụ doanh nghiệp và người dùng cá nhân. Tuần trước, công ty thông báo kế hoạch hợp nhất ChatGPT trên máy tính, công cụ lập trình Codex và trình duyệt Atlas thành "siêu ứng dụng".

Ứng dụng Sora được OpenAI phát hành lần đầu tháng 9/2025, hoạt động theo kiểu mạng xã hội giống TikTok với nội dung tạo bởi AI. Ngay sau khi ra mắt, Altman khuyến khích người dùng ghép mặt ông vào các biểu tượng văn hóa đại chúng phổ biến.

Thời điểm đó, một số nhân viên OpenAI bất ngờ với lượng tài nguyên tính toán dành cho dự án, dù chưa có bằng chứng rõ ràng về nhu cầu sử dụng. Cùng thời điểm đó, Altman bày tỏ tham vọng phát triển phần cứng, hé lộ thiết bị AI dự định ra mắt vài năm tới.

Khi mới ra mắt, Sora nhanh chóng dẫn đầu bảng xếp hạng App Store. Ứng dụng gây tranh cãi do không có biện pháp ngăn chặn vi phạm bản quyền, dẫn đến kiện tụng trong thời gian ngắn. Cuối cùng, OpenAI bổ sung các biện pháp giúp chủ sở hữu nội dung kiểm soát việc sử dụng hình ảnh, tài sản trí tuệ.

Tháng 12/2025, Disney tuyên bố đầu tư 1 tỷ USD vào OpenAI. Là một phần trong thỏa thuận, OpenAI được cấp phép sử dụng hơn 200 nhân vật từ Disney, cho phép người dùng tạo và chia sẻ video AI thoải mái.

OpenAI đang chuyển trọng tâm sang người dùng doanh nghiệp và lập trình viên. Ảnh: Bloomberg.

Với việc OpenAI "khai tử" Sora, The Hollywood Reporter đưa tin Disney cũng rút khỏi thỏa thuận. Tuy thương vụ đổ bể, cả 2 vẫn có thể tìm kiếm cơ hội hợp tác khác trong tương lai.

"Khi lĩnh vực AI phát triển nhanh chóng, chúng tôi tôn trọng quyết định của OpenAI về việc rút khỏi lĩnh vực tạo video, chuyển trọng tâm sang những mảng khác.

Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác mang tính xây dựng giữa 2 bên. Cùng những bài học rút ra từ đó, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các nền tảng AI, tìm kiếm cách mới nhằm tiếp cận người hâm mộ, đồng thời ứng dụng công nghệ mới theo cách có trách nhiệm, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và quyền lợi của các nhà sáng tạo", phát ngôn viên của Disney cho biết.

Sam Altman cho biết đội ngũ Sora giờ đây sẽ tập trung vào những dự án dài hạn như robot. Bản thân OpenAI đang cố gắng bắt kịp startup Anthropic nhằm tiếp cận người dùng doanh nghiệp và lập trình viên.

Trong cuộc họp toàn thể diễn ra đầu tháng 3, Giám đốc Ứng dụng Fidji Simo cho biết nhân viên OpenAI không nên bị phân tâm bởi những "công việc phụ", đồng thời vạch ra tầm nhìn tích hợp thêm nhiều tính năng tự động hóa cho sản phẩm.

Phúc Thịnh

