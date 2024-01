Ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng được phân công tạm thời phụ trách, điều hành chung hoạt động của UBND tỉnh cho đến khi có nhân sự mới.

Ngày 4/1, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã phân công ông Võ Ngọc Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tạm thời phụ trách, điều hành hoạt động của UBND tỉnh.

Ông Võ Ngọc Hiệp sẽ tạm thời phụ trách, điều hành chung hoạt động của UBND tỉnh từ nay cho đến khi cấp có thẩm quyền quyết định nhân sự mới. Ông Hiệp sẽ thực hiện nhiệm vụ đối với công tác điều hành, thực hiện công việc, nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Võ Ngọc Hiệp được phân công điều hành UBND tỉnh Lâm Đồng.

Ông Võ Ngọc Hiệp (55 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi), có trình độ đại học lâm nghiệp, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Hiệp từng giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Lạt (từ năm 2010-2018), Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng (từ năm 2018-2020), Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 22/12/2022, tại TP Đà Lạt, ông Võ Ngọc Hiệp được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.

Như VTC News đã thông tin, ngày 2/1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, về tội Nhận hối lộ.

Việc khởi tố ông Hiệp là kết quả điều tra mở rộng vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan.

Cơ quan điều tra xác định Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã có hành vi nhận hối lộ liên quan đến Dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng.

Hành vi của ông Trần Văn Hiệp phạm vào tội Nhận hối lộ, quy định tại Khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Người thân của ông Hiệp cho biết đã chủ động nộp số tiền nói trên thông qua Cơ quan điều tra Bộ Công an để khắc phục hành vi phạm tội của ông.