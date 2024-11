Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân được bổ nhiệm làm Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Sáng 2/11, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đến nhận công tác và giữ chức Tư lệnh Cảnh sát cơ động từ ngày 6/11.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân. Ảnh: CACC.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm cho rằng, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Tư lệnh Cảnh sát cơ động là vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an giao phó.

Tân Tư lệnh CSCĐ Nguyễn Ngọc Vân khẳng định, sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của lãnh đạo để tiếp tục rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, tích cực học tập, nghiên cứu lý luận, nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, giữ vững nguyên tắc của Đảng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất; cùng tập thể Đảng uỷ, lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh CSCĐ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.