Ông Võ Hoàng Ngân làm Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM

Ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM.

Ngày 30/9, Chủ tịch UBND TP.HCM chủ trì Lễ trao quyết định nhân sự. Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Nguyễn Bắc Nam công bố các quyết định cán bộ.

Theo đó, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Võ Hoàng Ngân được điều động đến nhận công tác tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, giữ chức Giám đốc.

Đồng thời, UBND TP.HCM cũng điều động, bổ nhiệm các Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM làm Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, gồm: ông Trương Trung Kiên, ông Phạm Văn Tuấn, bà Dương Thảo Hiền và ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường chúc mừng Ban Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Ông Võ Hoàng Ngân, sinh năm 1978, tại Bình Dương, nay là TP.HCM. Trước khi được bổ nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM từ ngày 1/7/2025, ông từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một, Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở Xây dựng, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương (cũ).

Trước đó, ngày 29/9, HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết về thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM đi vào hoạt động từ ngày 1/10/2025. Đây là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Sở chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của UBND TP.HCM, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ từ Bộ Xây dựng và các bộ, ngành trung ương.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc có 6 phòng chuyên môn: Văn phòng; Phòng Tổng hợp và Ứng dụng công nghệ số; Phòng Quy hoạch chung; Phòng Quy hoạch Hạ tầng kỹ thuật; Phòng Quy hoạch- Kiến trúc khu vực (hợp nhất 3 phòng trực thuộc trước đây).