Ông Trương Gia Bình: 'TP.HCM có thể trở thành thủ phủ UAV của khu vực'

Tại sự kiện lãnh đạo thành phố gặp gỡ cộng đồng KHCN và khởi nghiệp sáng tạo, ông Trương Gia Bình nhận định về cơ hội hợp tác quốc tế, triển vọng hình thành ngành kinh tế tầm thấp.

Tại sự kiện, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, gặp gỡ cộng đồng khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, với chủ đề “TP.HCM hướng đến trung tâm kinh tế số, trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tầm cỡ quốc tế”.

Báo cáo Bí thư Thành uỷ, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, cho biết Liên minh Kinh tế tầm thấp, gồm FPT và doanh nghiệp liên quan, đang phối hợp TP.HCM đặt mục tiêu hình thành ngành công nghiệp máy bay không người lái (UAV) quy mô 10 tỷ USD trong 10 năm tới và tạo khoảng một triệu việc làm. Để đạt mục tiêu này, Việt Nam phải duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 60-70% mỗi năm, gấp đôi tốc độ trung bình của thế giới. “Chúng tôi đang mơ ước xây dựng một thủ phủ máy bay không người lái tại Việt Nam”, ông Trương Gia Bình chia sẻ.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT Trương Gia Bình chia sẻ tại sự kiện lãnh đạo thành phố gặp gỡ cộng đồng khoa học công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo chiều 9/12. Ảnh: Việt Dũng.

Theo Chủ tịch HĐQT FPT, ông được đối tác Nhật Bản chia sẻ rằng quốc gia này đang chuẩn bị công bố 17 công nghệ chiến lược trong năm nay. Nhật Bản cũng đang điều chỉnh chính sách hợp tác quốc tế, chuyển từ mô hình hợp tác đơn tuyến thành mở rộng sang quốc gia Đông Nam Á, trong đó Việt Nam là ưu tiên số một. Một trong những hướng được Nhật Bản đặc biệt quan tâm là kinh tế tầm thấp, dù việc triển khai còn gặp nhiều khó khăn do hệ thống thể chế và thủ tục của Việt Nam chưa hoàn thiện.

Ông Trương Gia Bình chủ động đề nghị đối tác Nhật Bản sang Việt Nam triển khai thử nghiệm mô hình trước, khi Việt Nam hoàn thiện khung pháp lý có thể áp dụng trở lại tại Nhật Bản. “Đối tác Nhật Bản không chỉ nhắm đến hợp tác song phương, mà hướng tới sản xuất UAV cho toàn cầu”, ông Trương Gia Bình nói.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch HĐQT FPT, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là sự thiếu vắng gần như hoàn toàn về thể chế. Việt Nam chưa có định nghĩa về sandbox, quy chuẩn - quy phạm kỹ thuật, giấy phép hay chứng chỉ xuất xứ dành cho lĩnh vực UAV. Trong khi đó, Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng toàn bộ khung pháp lý này. Ông đề nghị TP.HCM cho phép FPT tham gia trực tiếp quá trình xây dựng sandbox thí điểm của thành phố như bước đi trước khi mở rộng ra quy mô quốc gia.

Hiện quy mô ngành UAV tại Việt Nam mới khoảng 100 triệu USD mỗi năm, nhưng mục tiêu đặt ra là tăng gấp 100 lần trong một thập kỷ. Theo ông Trương Gia Bình, Việt Nam sở hữu lợi thế lớn về chi phí lao động và năng lực phát triển phần mềm. Đây là yếu tố có thể giúp cạnh tranh toàn cầu. “Phần mềm là lĩnh vực chúng ta có thể thắng trên gần như bất kỳ sân chơi nào. Tôi tin kinh tế tầm thấp cũng sẽ như vậy”, ông Trương Gia Bình khẳng định.

Trong phần trao đổi, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang đặt câu hỏi về phạm vi và trọng tâm của kinh tế tầm thấp: Liệu tập trung vào sản xuất UAV hay ứng dụng UAV trong đời sống hàng ngày. Trả lời câu hỏi này, ông Trương Gia Bình cho rằng về dài hạn, UAV là một phần trong năng lực phòng thủ quốc gia, cơ hội lớn nhất của Việt Nam nằm ở sản xuất để phục vụ thế giới vì ở giai đoạn hiện tại, thị trường đang khan hiếm nguồn cung. Về ứng dụng, Chủ tịch HĐQT FPT cho biết nông nghiệp là lĩnh vực có tiềm năng lớn nhất, với nhiều mô hình thực tế đã triển khai thành công. Các mô hình giao hàng bằng UAV cũng khả thi nếu Việt Nam xây dựng hệ thống địa chỉ số chuẩn cho mọi điểm giao nhận.

Tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo TP.HCM đã lắng nghe, trao đổi với nhà khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để TP.HCM hướng đến trung tâm kinh tế số; trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế. Các đại biểu trao đổi về cơ chế, giải pháp thúc đẩy sự phát triển của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; làm thế nào để khoa học, công nghệ đóng góp hơn nữa vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Các đại biểu cũng đặt vấn đề đâu là những việc thành phố cần triển khai để tiếp tục là nơi tiên phong và đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Phát biểu kết luận buổi đối thoại, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh phát triển khoa học - công nghệ là việc phải làm, không chỉ cho thành phố mà còn cho cả nước. Đây là nhiệm vụ rất khó, bởi TP.HCM phải giải quyết nhiều nhiệm vụ sát sườn, cấp bách hơn, nhất là 4 nhiệm vụ do Trung ương giao: Ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm, không ma túy. Tuy nhiên, nếu phát triển khoa học - công nghệ tốt sẽ quay trở lại hỗ trợ, giúp thành phố giải quyết những vấn đề đang gặp khó.

Ông Trần Lưu Quang cho rằng lãnh đạo TP.HCM phải có sự quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực khoa học - công nghệ. Vấn đề thể chế không chỉ là câu chuyện ưu đãi và ưu tiên, mà còn có cả cải cách thủ tục hành chính để tạo điều kiện cho đổi mới sáng tạo.