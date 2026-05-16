Ông Trump tuyên bố tiêu diệt phó tướng toàn cầu ISIS

Tổng thống Donald Trump thông báo lực lượng đặc nhiệm Mỹ phối hợp cùng Quân đội Nigeria đã tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS).

Theo CNN, Tổng thống Mỹ khẳng định đòn tấn công này đã "làm suy yếu nghiêm trọng" năng lực hoạt động của mạng lưới khủng bố trên quy mô toàn cầu. Abu-Bilal al-Minuki - nhân vật quyền lực thứ hai toàn cầu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS), đã bị tiêu diệt trong chiến dịch ngày thứ Sáu.

Viết trên mạng xã hội Truth Social vào tối muộn ngày 15/5 (giờ miền Đông nước Mỹ), ông Trump cho biết: “Tối nay, theo chỉ thị của tôi, các binh sĩ Mỹ dũng cảm cùng Lực lượng Vũ trang Nigeria đã thực thi hoàn hảo một sứ mệnh phức tạp, được lên kế hoạch tỉ mỉ nhằm loại bỏ tên khủng bố nguy hiểm khỏi chiến trường”.

Được xác định là Abu-Bilal al-Minuki, nhân vật quyền lực thứ hai trong cấu trúc chỉ huy toàn cầu của ISIS. Ông Trump nhấn mạnh tên này sẽ không còn cơ hội đe dọa người dân châu Phi hay lập kế hoạch tấn công công dân Mỹ.

Theo dữ liệu từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ, al-Minuki sinh năm 1982 tại bang Borno (đông bắc Nigeria) - khu vực giáp ranh với Cameroon, Chad và Niger.

Tổng thống Mỹ không công bố địa điểm chính xác diễn ra cuộc đột kích, song khẳng định al-Minuki “tưởng có thể ẩn náu tại châu Phi, nhưng không biết rằng chúng tôi sở hữu các nguồn tin tình báo liên tục cập nhật mọi biến động của hắn”.

Ông đồng thời gửi lời cảm ơn đến sự hợp tác của chính phủ Nigeria. Hiện tại, CNN đã liên hệ với chính phủ, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Nigeria để yêu cầu bình luận.

Đây không phải là chiến dịch quân sự đầu tiên ông Trump phê duyệt nhắm vào nhánh ISIS tại Nigeria, nơi ông liên tục cáo buộc các nhóm Hồi giáo cực đoan đàn áp cộng đồng người Cơ đốc giáo.

Tháng 12/2025, ông Trump tuyên bố đã chỉ đạo một "đòn tấn công hủy diệt" chống lại ISIS ở vùng tây bắc quốc gia này để bảo vệ các tín đồ Cơ đốc giáo vô tội.

Tháng 11/2025: Ông khẳng định đang cân nhắc can thiệp quân sự trước tình trạng "thảm sát hàng loạt" người Cơ đốc giáo do các phiến quân Hồi giáo thực hiện.

Phía chính phủ Nigeria tại thời điểm đó đã kiên quyết bác bỏ các cáo buộc cho rằng họ thiếu nỗ lực bảo vệ người dân, đồng thời bày tỏ sự hoài nghi trước tuyên bố can thiệp quân sự từ phía Washington.

Nigeria là quốc gia đông dân nhất châu Phi với khoảng 237,5 triệu dân, trong đó Cơ đốc giáo và Hồi giáo là hai cộng đồng tôn giáo lớn nhất. Các chuyên gia phân tích nhận định tình hình thực địa mang tính đa diện và phức tạp hơn nhiều. Cả hai cộng đồng tôn giáo đều là nạn nhân chịu tổn thất từ những cuộc tấn công của lực lượng Hồi giáo cực đoan.

Bên cạnh làn sóng khủng bố cực đoan, các nhà quan sát chỉ ra rằng bạo lực tại Nigeria còn bị kích động bởi căng thẳng sắc tộc lâu đời và cuộc tranh chấp tài nguyên đất, nước giữa cộng đồng nông dân định cư và các bộ tộc chăn nuôi gia súc lưu động.