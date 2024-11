Ông Trump muốn xóa bỏ thế lực ngầm đứng sau chính phủ Mỹ

Sách "The Wolves of K Street" mang tới cái nhìn về các tổ chức vận động hành lang, chân dung những "con sói" trong lĩnh vực này.

Theo The Atlantic, các công ty vận động hành lang đã ngụy trang ảnh hưởng của họ tốt đến mức ngay cả những người trong cuộc ở Washington cũng khó có thể nhận ra.

Thế giới từ lâu đã biết tới sức ảnh hưởng của giới vận động hành lang ở Mỹ, tuy nhiên, chưa ai rõ ảnh hưởng thực sự của họ đến mức nào. Và dù ông Trump từng nói sẽ xóa bỏ quyền lực của các “thế lực ngầm này”, những bên là một trong những trở ngại lớn nhất đối với việc hiện thực hóa chương trình nghị sự của ông Trump, thì liệu ông có thể làm được điều đó hay không?

Và thế giới của các thế lực này, các tổ chức vận động hành lang, chính là điều hai phóng viên Luke và Brody Mullins đã hé lộ trong cuốn sách mới hấp dẫn của họ The Wolves of K Street: The Secret History of How Big Money Took Over Big Government (tạm dịch: Những con sói phố K).

Ngành công nghiệp đặc thù

Vận động hành lang, giống như Hollywood và Thung lũng Silicon, là một ngành công nghiệp đặc trưng của Mỹ. Ngành này đã bén rễ dọc theo con phố K Street, với những tòa nhà bằng kính và thép sáng bóng ở trung tâm Washington DC từ những năm 1970.

Cuốn sách ra mắt tháng 5 năm nay. Ảnh: Simon&Schuster.

Mặc dù khó có thể nắm bắt chính xác quy mô tăng trưởng của nó, một nghiên cứu của Viện Stephen S. Fuller thuộc Đại học George Mason nêu rằng, vào năm 2016, "các nhóm vận động" đã tuyển dụng hơn 117.000 người lao động tại vùng đô thị Washington.

Về lý thuyết, vận động hành lang là một hình thức giải quyết khiếu nại được bảo vệ theo hiến pháp Mỹ. Các doanh nghiệp có mọi quyền tranh luận về vụ việc của mình với các quan chức chính phủ đề ra chính sách ảnh hưởng đến ngành của họ. Tuy nhiên, trên thực tế, vận động hành lang đã trở thành một thế lực phần nào tiêu cực trong đời sống quốc gia, khi các tập đoàn của Mỹ chi tiêu nhiều hơn các nhóm cử tri khác, như công đoàn, nhóm người tiêu dùng và môi trường, cho các công ty vận động để họ định hình dư luận nhằm phục vụ cho mục đích riêng của mình.

Những người đi đầu của giới vận động hành lang từ thế kỷ 20 là Tommy “The Cork” Corcoran, một thành viên trong nhóm cố vấn của Tổng thống Franklin D. Roosevelt, và Clark Clifford, người điều hành các trò chơi poker của Tổng thống Harry Truman. Cả hai người đều bỏ việc trong chính phủ để làm việc cho những tập đoàn khổng lồ (ví dụ United Fruit Company và General Electric).

Sự bí mật là điều thiết yếu đối với họ. Corcoran không để tên mình trong danh bạ điện thoại và ngoài cửa văn phòng. Nhưng nếu một công ty bị một viên chức khó chịu làm phiền, hoặc muốn được giúp đỡ lật đổ một chính phủ thù địch, thì cả hai là những người sẵn sàng nhấc điện thoại lên và thực hiện. Tuy nhiên, vào cuối những năm 1960, chỉ có khoảng 60 nhà vận động hành lang đăng ký làm việc tại Washington. Hầu hết doanh nghiệp, trong những thập kỷ thịnh vượng sau chiến tranh, không thấy lý do gì để nhờ tới giới vận động hành lang.

Nhưng người dùng ngày càng có nhận thức cao hơn và các cơ quan quản lý cũng chặt chẽ hơn, như Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ được thành lập vào năm 1970, tiếp theo là Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp vào năm 1971 và Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng vào năm 1972.

Khi lợi ích của các doanh nghiệp bị đe doạ cũng là lúc Tommy Boggs xuất hiện tại Washington. Là con trai của Hale Boggs, một nghị sĩ Dân chủ đến từ Louisiana, Boggs thấy mình có thể trở thành người kế nhiệm Corcoran và Clifford. Sau khi thất bại trong cuộc đua vào Quốc hội năm 1970, ông đã nỗ lực hết mình để mở rộng công ty vận động hành lang Patton Boggs.

Tommy Boggs từng có sức ảnh hưởng lớn trong chính trường Mỹ. Ảnh: The Washington Post.

Boggs đã huy động một liên minh doanh nghiệp lớn (bao gồm các mạng lưới truyền hình, các công ty quảng cáo và các tập đoàn thực phẩm) để đẩy lùi các chính sách đổi mới. M&M và Milky Way (nơi Boggs hỗ trợ) nằm trong số những bên hưởng lợi lớn.

Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) của Tổng thống Jimmy Carter lúc đó đã đe dọa sẽ quản lý việc quảng cáo kẹo và ngũ cốc nhiều đường nhắm vào trẻ em. Boggs đã gửi thông tin cho một biên tập cấp cao của The Washington Post, Meg Greenfield, về những điều bất cập của quy định này. Sau đó, tờ báo đã xuất bản một bài xã luận chỉ trích quy định mới và FTC đã từ bỏ kế hoạch của mình.

Sau thời của Boggs là sự nổi lên của Tony Podesta. Là một nhà hoạt động trưởng thành trong phong trào phản chiến những năm 1960, năm 1987, Podesta đã giúp tập hợp cánh tả để đánh bại Robert Bork, ứng cử viên Tòa án Tối cao của Ronald Reagan.

Không lâu sau đó, Podesta rời bỏ giới vận động vì lợi ích công cộng và bắt đầu gia nhập vào đội ngũ vận động hành lang, tập trung khai thác những người nổi tiếng để tác động đến thái độ của công chúng và dựa vào tình cảm của công dân để tác động đến các chính trị gia. Podesta khéo léo đến mức thậm chí đã giúp Lockheed Martin giành được sự chấp thuận bán máy bay F-16 cho Pakistan, mặc dù chính phủ Ấn Độ, một khách hàng khác của Podesta Group, phản đối thỏa thuận này. Ông cũng đại diện cho nhà sản xuất lốp xe Michelin và cả đối thủ cạnh tranh Pirelli.

Sức mạnh của K Street

Khi K Street bùng nổ, cư dân của nó đã làm thay đổi cuộc sống của người Mỹ. Ví dụ, công ty Black, Manafort, Stone and Kelly - một nhân vật trung tâm trong cuốn sách, đã hỗ trợ ông trùm người Australia Rupert Murdoch vượt qua các rào cản về quy định để mở rộng đế chế truyền thông tại Mỹ. Vào những năm 1980, công ty này đã trở thành bậc thầy trong việc bãi bỏ các quy định đối với các ngành công nghiệp này và tìm kiếm các khoản giảm thuế cho những người có quyền lực, bao gồm giảm 130 triệu USD cho Bethlehem Steel, 58 triệu USD cho Chrysler, 38 triệu USD cho Johnson & Johnson.

Trong Wolves of K Street, những câu chuyện cảnh báo về hoạt động cửa xoay, bỏ việc làm trong chính phủ và tận dụng các mối quan hệ nội bộ đã có được để kiếm công việc vận động hành lang béo bở, đã trở thành điều bình thường - một phần khiến sự bất bình đẳng xã hội tại Mỹ ngày càng lớn.

Và mỗi khi có những động thái nhằm hạn chế quyền lực của K Street, những kẻ buôn bán quyền lực lại tìm cách khai thác các kẽ hở luật lệ để gia tăng ảnh hưởng và lợi nhuận lớn hơn. Mặc dù ông Trump đã nói sẽ "làm sạch đầm lầy này", nó vẫn phát triển mạnh. Từ năm 2016 đến năm 2018, chi tiêu cho K Street đã tăng 9%, lên tới 3,5 tỷ USD . Câu hỏi làm thế nào để xoá sổ ngành công nghiệp này vẫn bị bỏ ngỏ.