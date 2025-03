Ông Trump lạc quan về triển vọng đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các đối tác quốc tế đang tích cực thúc đẩy giải pháp nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine trong bối cảnh các cuộc đàm phán về một lệnh ngừng bắn 30 ngày đang có tiến triển.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THX/TTXVN.

Trong tuyên bố mới nhất về vấn đề này, Tổng thống Trump đã bày tỏ sự lạc quan khi nhận thấy những tín hiệu tích cực trong tiến trình đàm phán, đồng thời đánh giá cao tuyên bố của người đồng cấp Nga Vladimir Putin về việc Moscow ủng hộ kế hoạch ngừng bắn do Washington và Kyiv đề xuất, dù còn cần phải làm rõ một số điểm quan trọng.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra để xác định liệu Nga có thực sự sẵn sàng tham gia hay không. Ông cũng bày tỏ hy vọng sẽ sớm có cuộc thảo luận với Tổng thống Putin.

Trong khi đó, tại Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky tỏ ra không yên tâm khi thấy Nga đang đưa ra nhiều điều kiện tiên quyết nhằm trì hoãn lệnh ngừng bắn.

Các nguồn tin cho biết Washington đang phối hợp chặt chẽ với Kyiv để thảo luận về một số nhượng bộ trong dự thảo thỏa thuận hòa bình, trong đó có vấn đề lãnh thổ. Tuy nhiên, theo thông báo của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz, Washington đang thảo luận với cả Kyiv và Moskva về nhiều phương án khác nhau, trong đó có khả năng Ukraine chưa được gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga sẽ nắm quyền kiểm soát một số vùng lãnh thổ.

Các cuộc đàm phán về ngừng bắn tại Ukraine diễn ra trong bối cảnh châu Âu đang đẩy mạnh các nỗ lực củng cố quốc phòng và tìm kiếm cơ chế bảo đảm an ninh cho Kyiv trong bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào với Nga. Về phía Kyiv, bên cạnh việc tham gia các cuộc đàm phán và chấp nhận các điều khoản do phía Mỹ đưa ra trong dự thảo thỏa thuận, nước này cũng đang tìm kiếm thêm sự hỗ trợ an ninh từ các đối tác chiến lược, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Zelensky khẳng định Kyiv coi Ankara là một đối tác quan trọng về an ninh và sẵn sàng phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa hai nước.