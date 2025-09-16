Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Trump kiện New York Times, đòi bồi thường 15 tỷ USD

  • Thứ ba, 16/9/2025 14:35 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngày 15/9, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông sẽ kiện tờ báo The New York Times vì tội phỉ báng và yêu cầu bồi thường 15 tỷ USD.

Tổng thống Mỹ Donald Trump kiện New York Times với số tiền bồi thường ít nhất 15 tỷ USD, với lý do gây tổn hại đến danh tiếng và việc kinh doanh của ông. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social vào ngày 15/9: "Tờ New York Times đã nói dối, vu khống và bôi nhọ tôi quá nhiều lần rồi. Tôi phải chấm dứt việc này ngay lập tức".

Ông nói sẽ đệ trình đơn lên tòa án tiểu bang Florida và đòi bồi thường 15 tỷ USD. Ông nêu tên một số bài báo và một cuốn sách đã xuất bản trước cuộc bầu cử năm 2024.

Trong bài đăng, ông tiếp tục tố cáo New York Times "theo phe" bà Kamala Harris trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Ông viết: "Họ luôn đem tin tức ủng hộ Kamala Harris lên trang nhất. Đây là điều chưa từng có tiền lệ!"

Ông còn cáo buộc các hãng tin tức và truyền hình khác đã "phỉ báng" ông thông qua "thay đổi tài liệu và sắp xếp hình ảnh cực kỳ tinh vi".

Tuy nhiên, ông vẫn chưa đưa ra bằng chứng nào cho tuyên bố của mình.

Ông Trump từng lên án New York Times là "cơ quan ngôn luận của phe cánh tả cấp tiến" vào năm 2024. Tổng thống Trump bày tỏ sự không hài lòng vì thái độ đối lập của họ trong nhiệm kỳ tổng thống.

Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Donald Trump cố gắng kiện tờ New York Times và các cơ quan báo chí khác.

Năm 2021, tổng thống Trump đã đệ trình đơn kiện New York Times với cáo buộc "bí mật thông đồng" với Mary Trump, cháu gái của ông, để tiết lộ hồ sơ thuế. Vụ kiện còn liên quan đến loạt tin tức đã đoạt giải báo chí Pulitzer về tình hình tài chính của ông Trump.

Tuy nhiên vào năm 2023, thẩm phán đã bác bỏ đơn kiện trị giá 100 triệu USD này. Họ nói rằng "những cáo buộc trong đơn kiện là vi hiến".

Ông Trump cũng thua trong một vụ kiện hãng tin CNN vào năm 2023. Ông tố cáo hãng tin tức này vì đã bôi nhọ ông, so sánh tổng thống Mỹ với Adolf Hitler và đòi bồi thường 475 triệu USD. Thẩm phán liên bang đã bác bỏ vụ kiện ngay sau đó.

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

Nguyễn An

Trump kiện báo chí The New York Times Donald Trump Mỹ New York Times Trump kiện NYT NYT bị kiện Phỉ báng Trump

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • The New York Times

    The New York Times

    The New York Times, một trong những nhật báo của Mỹ, được thành lập ngày 18/9/1851 bởi Henry Jarvis Raymond và George Jones. Năm 1896, Adolph S. Ochs đã mua lại Times khi thời báo đang gặp khó khăn về tài chính. Ông đã cải tiến Times với nhiều thành công đáng kể, biến Times thành một tờ báo nổi tiếng trên toàn thế giới với khẩu hiệu "All The News That's Fit To Print".

    • Ngày thành lập: 18/9/1951
    • Trụ sở: New York, Mỹ

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

