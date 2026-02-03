Ông Trump đòi Harvard 1 tỷ USD

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang yêu cầu Đại học Harvard bồi thường 1 tỷ USD, theo Bloomberg ngày 3/2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida, Mỹ, ngày 3/1. Ảnh: Reuters.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào đêm 2/2 (giờ địa phương), ông Trump viết: “Chúng tôi hiện yêu cầu Harvard chi trả 1 tỷ USD tiền bồi thường thiệt hại. Trong tương lai, chúng tôi không muốn có thêm bất kỳ liên quan nào tới Đại học Harvard”. Ông khẳng định vụ việc với Harvard “sẽ tiếp tục cho đến khi công lý được thực thi”.

Phát biểu này được đưa ra sau khi New York Times đưa tin rằng chính quyền của ông Trump đã nhượng bộ, không còn yêu cầu Harvard nộp 200 triệu USD . Ông Trump ngay lập tức phản bác thông tin trên thông qua mạng xã hội, cho rằng Harvard đã “bơm rất nhiều điều vô nghĩa” cho báo chí.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump không nêu rõ cơ sở pháp lý cho yêu cầu đòi bồi thường 1 tỷ USD , cũng như cụ thể những thiệt hại mà ông đề cập đến. Đại học Harvard có trụ sở tại thành phố Cambridge, bang Massachusetts, Mỹ, hiện chưa chính thức đưa ra phản hồi về tuyên bố của ông Trump.

Rạng sáng 3/2, ông Trump tiếp tục đăng bài, gọi thông tin của New York Times là “hoàn toàn sai” và yêu cầu tờ báo này chỉnh sửa nội dung.

Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ hai, ông Trump đã tiến hành một chiến dịch cứng rắn nhằm vào Harvard và một số trường đại học nổi tiếng khác của Mỹ, chủ yếu xoay quanh các cáo buộc bài Do Thái.

Trước đó, Harvard đã hai lần kiện chính phủ liên bang và giành chiến thắng trong một phán quyết hồi tháng 9/2025, khi thẩm phán liên bang kết luận rằng chính phủ đã ngừng cấp kinh phí nghiên cứu cho trường một cách trái pháp luật.

Thẩm phán cho rằng chính quyền đã “sử dụng vấn đề bài Do Thái như một bình phong cho một cuộc tấn công có chủ đích, mang động cơ liên quan tới ý thức hệ nhằm vào các trường đại học hàng đầu của nước Mỹ”.

Chính quyền của ông Trump tuyên bố sẽ kháng cáo phán quyết này, song phần lớn nguồn tài trợ từng bị đóng băng đã được khôi phục.

Không giống một số trường đại học danh tiếng khác của Mỹ như Columbia hay Brown, Harvard đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận dàn xếp với Nhà Trắng, dù hai bên đã đàm phán suốt nhiều tháng.

Columbia đã đồng ý chi hơn 220 triệu USD cho chính phủ, trong khi Brown cho biết sẽ chi 50 triệu USD để hỗ trợ phát triển lực lượng lao động tại địa phương.