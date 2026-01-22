Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Ông Trump bỏ lệnh áp thuế mới nhưng vẫn muốn giành Greenland

  • Thứ năm, 22/1/2026 05:50 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo hủy bỏ kế hoạch áp thuế, và cho biết NATO đã đồng ý về một "khung thỏa thuận" cho vấn đề Greenland ngay sau cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Ông Trump viết trên Truth Social: "Tôi sẽ không áp đặt các mức thuế dự kiến có hiệu lực vào ngày 1 tháng 2”.

Tổng thống Mỹ cho biết ông và ông Rutte đã hình thành một "khung thỏa thuận tương lai đối với Greenland và trên thực tế là toàn bộ khu vực Bắc Cực”. "Dựa trên sự thấu hiểu này, tôi sẽ không áp đặt các mức thuế vốn được lên lịch có hiệu lực vào ngày 1 tháng 2 tới", ông viết.

Quyết định này được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông và người đứng đầu NATO.

Trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (Thụy Sĩ) ngày 21/1, ông Trump dường như đã loại trừ việc sử dụng vũ lực để giành lấy vùng lãnh thổ này. "Tôi không cần sử dụng vũ lực, tôi không muốn sử dụng vũ lực và tôi sẽ không sử dụng vũ lực. Tất cả những gì Mỹ yêu cầu chỉ là một nơi tên là Greenland”.

Phản bác lại vấn đề này, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen kiên quyết bác bỏ yêu cầu "đàm phán ngay lập tức" của Tổng thống Donald Trump nhằm giành quyền kiểm soát Greenland. Ông nhấn mạnh Copenhagen "không nhượng bộ dù chỉ một inch" chủ quyền và từ chối mọi cuộc thương lượng vi phạm các nguyên tắc quốc tế nền tảng.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC ngay sau đó, ông Trump từ chối cung cấp chi tiết cụ thể nhưng khẳng định thỏa thuận này sẽ kéo dài "mãi mãi".

Thị trường chứng khoán đã tăng vọt sau thông báo này, một dấu hiệu cho thấy chiến lược giao dịch liên quan đến chính sách của Trump đã thắng thế.

Trước đó, vào cuối tuần, ông Trump từng tuyên bố sẽ áp thuế lên Thụy Điển, Na Uy, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan nếu các nước này không đồng ý chuyển giao quyền kiểm soát Greenland cho Mỹ. Mức thuế dự kiến: 10% từ ngày 1/2 và tăng lên 25% vào tháng 6.

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Minh Anh

Greenland Donald Trump Mỹ Pháp Đức wef davos mỹ Greenland Ông Trump áp thuế

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

Canada dien tap gia dinh bi My xam luoc hinh anh

Canada diễn tập giả định bị Mỹ xâm lược

10 giờ trước 20:59 21/1/2026

0

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần gợi ý sáp nhập Canada vào Mỹ thành bang thứ 51 và thúc đẩy kế hoạch thâu tóm vùng lãnh thổ tự trị Greenland của Đan Mạch.

Con 'khat' Greenland cua ong Trump va the co Nga - Trung hinh anh

Cơn 'khát' Greenland của ông Trump và thế cờ Nga - Trung

1 giờ trước 05:18 22/1/2026

0

Bắc Cực từ một khu vực hợp tác đa phương nay trở thành tâm điểm của sự đối đầu chiến lược và những rủi ro sinh thái chực chờ. Cuộc đua giành quyền kiểm soát nơi đây đang nóng lên hơn bao giờ hết khi băng tan.

Ong Trump nghi ngo NATO hinh anh

Ông Trump nghi ngờ NATO

2 giờ trước 04:11 22/1/2026

0

Quan hệ xuyên Đại Tây Dương trước bờ vực đổ vỡ do ông Trump hoài nghi NATO và đòi thâu tóm Greenland. Trước sức ép quân sự và thuế quan, châu Âu từ bỏ chính sách hòa hoãn để chuẩn bị cho cuộc đối đầu thương mại.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý