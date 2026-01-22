Ông Trump bỏ lệnh áp thuế mới nhưng vẫn muốn giành Greenland

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo hủy bỏ kế hoạch áp thuế, và cho biết NATO đã đồng ý về một "khung thỏa thuận" cho vấn đề Greenland ngay sau cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Ông Trump viết trên Truth Social: "Tôi sẽ không áp đặt các mức thuế dự kiến có hiệu lực vào ngày 1 tháng 2”.

Tổng thống Mỹ cho biết ông và ông Rutte đã hình thành một "khung thỏa thuận tương lai đối với Greenland và trên thực tế là toàn bộ khu vực Bắc Cực”. "Dựa trên sự thấu hiểu này, tôi sẽ không áp đặt các mức thuế vốn được lên lịch có hiệu lực vào ngày 1 tháng 2 tới", ông viết.

Quyết định này được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông và người đứng đầu NATO.

Trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (Thụy Sĩ) ngày 21/1, ông Trump dường như đã loại trừ việc sử dụng vũ lực để giành lấy vùng lãnh thổ này. "Tôi không cần sử dụng vũ lực, tôi không muốn sử dụng vũ lực và tôi sẽ không sử dụng vũ lực. Tất cả những gì Mỹ yêu cầu chỉ là một nơi tên là Greenland”.

Phản bác lại vấn đề này, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen kiên quyết bác bỏ yêu cầu "đàm phán ngay lập tức" của Tổng thống Donald Trump nhằm giành quyền kiểm soát Greenland. Ông nhấn mạnh Copenhagen "không nhượng bộ dù chỉ một inch" chủ quyền và từ chối mọi cuộc thương lượng vi phạm các nguyên tắc quốc tế nền tảng.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC ngay sau đó, ông Trump từ chối cung cấp chi tiết cụ thể nhưng khẳng định thỏa thuận này sẽ kéo dài "mãi mãi".

Thị trường chứng khoán đã tăng vọt sau thông báo này, một dấu hiệu cho thấy chiến lược giao dịch liên quan đến chính sách của Trump đã thắng thế.

Trước đó, vào cuối tuần, ông Trump từng tuyên bố sẽ áp thuế lên Thụy Điển, Na Uy, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan nếu các nước này không đồng ý chuyển giao quyền kiểm soát Greenland cho Mỹ. Mức thuế dự kiến: 10% từ ngày 1/2 và tăng lên 25% vào tháng 6.