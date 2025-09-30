Ông Trần Quang Lâm làm Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM

Ông Trần Quang Lâm, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM.

Chiều 30/9, UBND TP.HCM chủ trì Lễ trao quyết định cán bộ. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Được đã trao quyết định của UBND TP.HCM về việc bổ nhiệm ông Trần Quang Lâm, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM làm Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao quyết định cho ông Trần Quang Lâm và ông Nguyễn Anh Minh. Ảnh: Q.H

Ông Trần Quang Lâm sinh năm 1973 tại Quảng Bình, có trình độ chuyên môn Kỹ sư cầu đường, Thạc sỹ kỹ thuật và Cử nhân chính trị.

Từ tháng 4/2019- tháng 2/2025, ông Trần Quang Lâm làm Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM

Từ tháng 2/2025- tháng 5/2025, ông Trần Quang Lâm làm Giám đốc Sở Giao thông công chánh khi Sở này được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Sở Giao thông vận tải; tiếp nhận Văn phòng Thường trực Ban An toàn Giao thông và một số chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về hạ tầng từ Sở Xây dựng.

Từ ngày 1/7/2025, sau khi hợp nhất TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu ông Lâm làm giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM. Trước đó, hồi tháng 5/2025, sau khi hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Giao thông Công chánh, ông được giao quyền Giám đốc Sở Xây dựng.

Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Quang Lâm.

Trước khi làm Giám đốc, ông Lâm làm Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải điều hành hoạt động và thực hiện các giao dịch tài chính; Giám đốc Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn…

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cũng trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM làm Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông), thay ông Lương Minh Phúc nghỉ hưu từ 1/10.