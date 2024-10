Ông Obama 'bắn rap' bản hit của Eminem

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã rap bản hit tiếng tăm "Lose Yourself" của Eminem trước đám đông ở Detroit, Michigan, trong một cuộc vận động tranh cử cho bà Kamala Harris.

Rapper Eminem kêu gọi đám đông bầu cử tại cuộc mít tinh ở Detroit và giới thiệu trước bài phát biểu của ông Obama. Ảnh: Washington Post.

nTrước khi ông Obama phát biểu, rapper Eminem đã làm nóng không khí bằng những lời lẽ vận động đám đông tại quê nhà của mình bỏ phiếu: “Điều quan trọng là phải cất tiếng nói của mình, tôi khuyến khích mọi người hãy ra ngoài và bỏ phiếu, làm ơn… Tôi không nghĩ bất kỳ ai muốn một nước Mỹ khiến mọi người lo lắng bị trả thù nếu bày tỏ ý kiến ​​của mình. Tôi nghĩ Phó tổng thống Harris là người vì tương lai của đất nước này, nơi những quyền tự do như vậy và nhiều quyền tự do khác sẽ được bảo vệ và duy trì”.

Tiếp đó, ông Obama mở đầu bài phát biểu của mình: "Tôi phải nói rằng tôi đã tham gia rất nhiều cuộc mít tinh, vì vậy tôi thường không thấy lo lắng, nhưng tôi cảm thấy có gì đó nôn nao khi theo sau Eminem", trước khi chuyển sang những câu mở đầu của bản hit Lose Yourself: “I notice my palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, vomit on my sweater already, mom’s spaghetti, I’m nervous but on the surface I look calm and ready to drop bombs but I keep on forgetting …” (tạm dịch: Tôi thấy lòng bàn tay mình đẫm mồ hôi, đầu gối yếu ớt, cánh tay nặng trĩu, nôn ói cả trên áo mình, mì spaghetti của mẹ, tôi lo lắng dù bề ngoài tôi trông bình tĩnh và sẵn sàng nhưng tôi cứ quên mất..."

Ông Obama nói đùa rằng ông nghĩ Eminem sẽ biểu diễn và ông sẽ là ngôi sao khách mời, đồng thời nói thêm: "Love me some Eminem".

Cựu tổng thống là một người hâm mộ âm nhạc, thường chia sẻ những bài hát yêu thích của mình hai lần mỗi năm trong các bài đăng chính thức trên phương tiện truyền thông xã hội. Các lựa chọn của mùa hè năm nay bao gồm các bài hát của những tên tuổi nhạc pop đương đại như Beyoncé, Tyla và Rema cùng với các bài hát cũ hơn của Nick Drake, Supremes và nhạc sĩ nhạc jazz Pharoah Sanders.

Trở lại với bài phát biểu, ông Obama tiếp tục chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump, nhắc lại cách ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa bày tỏ sự nghi ngờ về kết quả bầu cử năm 2020.

"Vì Donald Trump sẵn sàng tung tin đồn về gian lận bầu cử ở Michigan, những người biểu tình đã đập cửa sổ, hét lên 'Cho chúng tôi vào. Dừng kiểm phiếu lại'. Những người làm việc tại điểm bỏ phiếu bị đe dọa ... tất cả chỉ vì Donald Trump không thể chấp nhận thua cuộc... hoàn toàn không có điểm nào cho thấy ông ta nghĩ đến bất kỳ ai ngoài chính mình", ông Obama bày tỏ.

Vị tổng thống thứ 44 của Mỹ cũng đặt câu hỏi về năng lực tâm thần của ông Trump đối với vai trò tổng thống.

Ông nói: "Bạn sẽ lo lắng nếu 'Ông nội' ở nhà hành động như thế. Nhưng hành động này lại từ một người muốn có quyền lực không kiểm soát".

Ông Obama cũng nhắc đến cái ông gọi là "trò hề của ông Trump" vào đầu tuần này, khi ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa làm việc trong bếp và quầy phục vụ khách ngồi trên xe của McDonald's khi cơ sở này lúc đó thực ra đóng cửa đối với công chúng.

Cựu tổng thống nhấn mạnh bà Harris "đã làm việc tại McDonald's khi còn học đại học để trang trải chi phí. Bà ấy đã không giả vờ làm việc tại McDonald's khi nơi này đóng cửa".

Cũng tại sự kiện, ứng viên phó tổng thống đảng Dân chủ Tim Walz, cũng chỉ trích hành động này của ông Trump.

“Đó là một trò hề”, ông Walz nói.

“Đơn hàng giả cho khách hàng giả”, ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân chủ nhấn mạnh.

“Ông ấy không phải là Donald Trump năm 2016”, ông Walz nói, mô tả lời hứa của ông Trump về việc truy tố những kẻ thù chính trị của mình.

“Ông ấy đang nói về việc đưa vệ binh chống lại những người không ủng hộ ông ấy".