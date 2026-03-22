Ông Netanyahu xuất hiện, thị sát thành phố bị tên lửa Iran tấn công

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 23/3 đã đến thăm hiện trường vụ tấn công của Iran tại thành phố Arad, miền Nam Israel, theo hình ảnh do chính phủ Israel cung cấp.

Ông Netanyahu lên án Tehran đã nhắm vào khu dân cư khi tới thị sát địa điểm bị tấn công.

Cơ quan ứng phó khẩn cấp của Israel đã tuyên bố tình trạng thương vong hàng loạt sau khi vụ tấn công vào Arad ngày 22/3 khiến ít nhất 84 người bị thương, trong đó 10 người bị thương nặng. Thành phố Dimona cũng bị tấn công trong một đợt đánh bằng tên lửa đạn đạo riêng rẽ.

Ông Netanyahu xuất hiện ngày 22/3. Hình ảnh do chính phủ Iran cung cấp. Ảnh: CNN

“Trong 48 giờ qua, đúng 48 giờ qua, Iran đã nhắm vào một khu dân cư. Họ làm điều đó như một vũ khí giết người hàng loạt. May mắn là không ai thiệt mạng, nhưng đó là do may mắn, không phải do họ không có ý định. Ý định của họ là giết hại dân thường,” ông Netanyahu nói.

Ông tiếp tục: “Tôi đã cảnh báo suốt, giờ đây họ có khả năng vươn sâu vào châu Âu. Họ đã bắn vào các quốc gia châu Âu - đảo Cyprus. Họ đang đặt tất cả mọi người vào tầm ngắm”.

Theo ông, Iran đang “ngăn chặn một tuyến hàng hải quốc tế, một tuyến năng lượng và tìm cách tống tiền cả thế giới”.

“Còn cần thêm bằng chứng gì nữa rằng chế độ này, vốn đe dọa toàn thế giới, cần phải bị ngăn chặn?”

Ông Netanyahu kêu gọi các lãnh đạo thế giới tham gia cuộc chiến chống Iran

Thủ tướng Israel kêu gọi các lãnh đạo thế giới tham gia cuộc chiến Mỹ - Israel chống Iran, phát biểu tại hiện trường một vụ tấn công ở thành phố Arad, miền Nam Israel.

Ông cho rằng một số quốc gia đã bắt đầu đi theo hướng này, đồng thời thúc giục sự tham gia rộng rãi hơn của cộng đồng quốc tế.

Ông Netanyahu cáo buộc Iran nhắm vào dân thường và khẳng định nước này có khả năng tấn công các mục tiêu tầm xa sâu trong châu Âu.

Iran dọa “phá hủy” các cơ sở năng lượng khắp Trung Đông

Iran cảnh báo giá dầu toàn cầu sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài nếu hạ tầng năng lượng trọng yếu của nước này bị tấn công.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf viết trên mạng xã hội X sáng 22/3 (chiều 22/3 giờ Hà Nội):

“Ngay khi các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng của chúng tôi bị nhắm mục tiêu, các hạ tầng trọng yếu, hạ tầng năng lượng và cơ sở dầu mỏ trên toàn khu vực sẽ được coi là mục tiêu hợp pháp và sẽ bị phá hủy theo cách không thể đảo ngược, và giá dầu sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài.”

Tuyên bố này được đưa ra sau khi ông Donald Trump tối 21/3 ra tối hậu thư rằng nếu Iran không “mở hoàn toàn” eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ, Mỹ “sẽ tấn công và xóa sổ các nhà máy điện của họ”.

Iran phớt lờ quyết định dỡ trừng phạt dầu mỏ của Mỹ

Chủ tịch Quốc hội Iran cũng bác bỏ động thái của chính quyền ông Trump khi cấp phép tạm thời cho Iran bán lượng dầu đang neo đậu trên các tàu chở dầu ngoài khơi.

Mỹ đã áp đặt trừng phạt đối với dầu mỏ Iran trong nhiều thập kỷ, và chính quyền ông Trump đã chặn việc bán dầu thô của nước này kể từ khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2018.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 21/3 cho biết việc “tạm thời giải phóng nguồn cung hiện có này cho thế giới” sẽ nhanh chóng đưa khoảng 140 triệu thùng dầu ra thị trường toàn cầu.

“Dỡ trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang mắc kẹt ngoài khơi ư? Xin lỗi, chúng tôi đã bán hết rồi,” ông Mohammad Bagher Ghalibaf, một trong những quan chức cấp cao còn lại của Iran, viết trên mạng xã hội X sáng 22/3.

Mỹ tuyên bố phá hủy cơ sở lắp ráp tên lửa của Iran

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đầu tháng này đã phá hủy một cơ sở quân sự của Iran, nơi lắp ráp các loại tên lửa đạn đạo tầm gần, tầm ngắn và tầm trung.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, CENTCOM xác định địa điểm này là cơ sở lắp ráp tên lửa đạn đạo Kuh-e Barjamali, đồng thời công bố các hình ảnh vệ tinh trước và sau cuộc tấn công.

Cơ sở này nằm tại khu đồi Barjamali, phía đông nam thủ đô Tehran.

Máy bay ném bom B-1 của Mỹ sẵn sàng tại căn cứ Không quân Anh

Việc Israel cho rằng tên lửa Iran có thể “vươn tới London” là một trong những diễn biến đáng chú ý sáng 22/3. Điều này đặc biệt quan trọng bởi Anh đã điều chỉnh lập trường vào ngày 21/3, cho phép Mỹ sử dụng một số căn cứ trên lãnh thổ Anh cho các hoạt động tấn công hơn, trong khuôn khổ “phòng thủ tập thể”, với mục tiêu mở lại eo biển Hormuz nhằm hạ nhiệt giá năng lượng toàn cầu.

Đúng như dự đoán, Iran đã không hài lòng với động thái này và đã phóng tên lửa nhằm vào căn cứ chung Anh - Mỹ tại Diego Garcia để đáp trả, theo xác nhận của Bộ trưởng Steve Reed với Sky News sáng 22/3.

Những hình ảnh mới nhất từ căn cứ RAF Fairford ở Gloucestershire, nơi được sử dụng cho các máy bay ném bom B-1 của Mỹ tham gia các đợt tấn công Iran. Các máy bay này đã được ghi nhận cất và hạ cánh tại đây.

Tên lửa Iran đánh trúng thành phố miền Nam Israel Tòa nhà ở thành phố Arad và Dimona và ở miền Nam Israel hư hại nghiêm trọng và nhiều người bị thương sau khi hứng các đợt tấn công bằng tên lửa của Iran ngày 22/3.