Ông Netanyahu kêu gọi các nước tham chiến chống lại Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 23/3 đã đến thăm hiện trường vụ tấn công của Iran tại thành phố Arad, miền Nam Israel, theo hình ảnh do chính phủ Israel cung cấp.

Ông Netanyahu xuất hiện ngày 22/3. Hình ảnh do chính phủ Iran cung cấp. Ảnh: CNN

Ông Netanyahu lên án Tehran đã nhắm vào khu dân cư khi tới thị sát địa điểm bị tấn công.

Cơ quan ứng phó khẩn cấp của Israel đã tuyên bố tình trạng thương vong hàng loạt sau khi vụ tấn công vào Arad ngày 22/3 khiến ít nhất 84 người bị thương, trong đó 10 người bị thương nặng. Thành phố Dimona cũng bị tấn công trong một đợt đánh bằng tên lửa đạn đạo riêng rẽ.

“Trong 48 giờ qua, đúng 48 giờ qua, Iran đã nhắm vào một khu dân cư. Họ làm điều đó như một vũ khí giết người hàng loạt. May mắn là không ai thiệt mạng, nhưng đó là do may mắn, không phải do họ không có ý định. Ý định của họ là giết hại dân thường,” ông Netanyahu nói.

Ông tiếp tục: “Tôi đã cảnh báo suốt, giờ đây họ có khả năng vươn sâu vào châu Âu. Họ đã bắn vào các quốc gia châu Âu - đảo Cyprus. Họ đang đặt tất cả mọi người vào tầm ngắm”.

Theo ông, Iran đang “ngăn chặn một tuyến hàng hải quốc tế, một tuyến năng lượng và tìm cách tống tiền cả thế giới”.

“Còn cần thêm bằng chứng gì nữa rằng chế độ này, vốn đe dọa toàn thế giới, cần phải bị ngăn chặn?”

Hình ảnh ông Netanyahu tại hiện trường vụ tấn công của Iran. Ảnh: CNN

Thủ tướng Israel cũng kêu gọi các lãnh đạo thế giới tham gia vào cuộc chiến của Mỹ - Israel chống lại Iran.

Ông cho rằng một số quốc gia đã bắt đầu đi theo hướng này, đồng thời thúc giục sự tham gia rộng rãi hơn của cộng đồng quốc tế.

Ông Netanyahu cáo buộc Iran nhắm vào dân thường và khẳng định nước này có khả năng tấn công các mục tiêu tầm xa sâu trong châu Âu.