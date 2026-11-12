Ông Lê Quốc Phong tham dự sự kiện đầu tiên ở cương vị Chủ tịch TP.HCM

Tân Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong đã cùng lãnh đạo các sở ngành tặng cây xanh cám ơn các chức sắc, chức việc, người có uy tín trong cộng đồng các tôn giáo.

Chiều 12/11, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chương trình hành động phát triển văn hoá Việt Nam tại TP.HCM trong lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2026-2030.

Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng ban chỉ đạo Phát triển văn hóa Việt Nam tại TP.HCM tham dự chương trình.

Đây là sự kiện đầu tiên ông Lê Quốc Phong tham dự trên cương vị Chủ tịch UBND TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong (thứ tư từ phải qua) và lãnh đạo các sở ngành tặng cây xanh đến đại diện các cơ sở tôn giáo.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, tại Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP.HCM khóa XI đã bầu ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM; HĐND TP cũng thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Văn Được để ông nhận nhiệm vụ Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, thay cho ông Lê Quốc Phong.

Tại sự kiện, tân Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong đã cùng lãnh đạo các sở ngành tặng cây xanh cám ơn các chức sắc, chức việc, người có uy tín trong cộng đồng các tôn giáo đã tích cực đồng hành trong các phong trào, các chương trình hành động của thành phố.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong, Hòa thượng Thích Huệ Thông cùng các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Ngô Tùng.

Gìn giữ những giá trị tốt đẹp của dân tộc

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường nhắc lại sự kiện Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946. Tại hội nghị này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “văn hoá soi đường cho quốc dân đi”.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu.

Ông Cường nói, thấm nhuần tư tưởng đó, quán triệt sâu sắc Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khẳng định văn hoá phải là nền tảng tinh thần, là nguồn lực nội sinh và là động lực quan trọng cho sự phát triển bền vững của TP.HCM trong kỷ nguyên mới.

Đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc của thành phố, đồng bào các dân tộc thiểu số với kho tàng di sản phong phú từ tiếng nói, trang phục truyền thống, lễ hội dân gian đến ẩm thực, góp phần tạo nên một bức tranh văn hóa thành phố rực rỡ.

Đồng thời, các tổ chức tôn giáo, các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành và đông đảo tín đồ không chỉ đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội qua các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động an sinh xã hội của thành phố, mà còn là những chủ thể đã gìn giữ những giá trị đạo đức tốt đẹp, nhân văn và nhân ái của dân tộc, góp phần làm nên văn hoá của TP.HCM.

Trong thời gian qua, TP.HCM đã và đang triển khai rất nhiều chính sách để thiết thực chăm lo cho đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hoá trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Lãnh đạo TP.HCM mong muốn các Sở DT&TG, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch cùng cộng đồng các dân tộc, các tôn giáo tiếp tục khơi dậy và phát huy mạnh mẽ niềm tự hào dân tộc, ý thức tự lực, tự cường trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc phát huy các giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp của các dân tộc, tôn giáo gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước. Các bậc bô lão, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số và các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo cần tiếp tục được phát huy cao độ, thực sự là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và nhân dân…

Sở DT&TG, Sở VH&TT, Sở Du lịch ký liên tịch phối hợp nhằm thúc đẩy việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể gắn với lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố.

Ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM cho biết, hiện nay TP.HCM là nơi sinh sống và làm việc của đồng bào 53 dân tộc thiểu số, đông nhất là đồng bào Hoa, Khmer, Chăm. Thành phố là nơi hành đạo của 13 tôn giáo với hơn 2,8 triệu tín đồ, hơn 3.000 cơ sở thờ tự, 9.300 chức sắc, 4.700 chức việc và 1.692 cơ sở tín ngưỡng.

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 80 và chương trình hành động số 18 của Thành ủy TP.HCM, Sở DT&TG thành phố đã ban hành kế hoạch số 123 về triển khai nhiệm vụ phát triển văn hoá Việt Nam trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo tín ngưỡng trong giai đoạn 2026-2030.

“Điều xuyên suốt của kế hoạch là các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng và cộng đồng các dân tộc là những người chuyển tải trực tiếp, bền bỉ nhất các giá trị đạo đức, nhân văn, lối sống có văn hoá. Đó là giá trị cốt lõi để xây dựng con người Việt Nam, xây dựng con người TP.HCM nhân ái, nghĩa tình và văn minh”, ông Thắng nêu rõ và nhấn mạnh kế hoạch gói gọn trong 3 phương thức trọng tâm là gìn giữ bản sắc, lan tỏa thiện lành và kết nối phát triển.

Các hoạt động văn hóa diễn ra bên lề buổi lễ phát động. Ảnh: Ngô Tùng.