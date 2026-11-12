Cam kết của ông Lê Quốc Phong khi nhậm chức Chủ tịch UBND TP.HCM

Ông Lê Quốc Phong cam kết giải quyết 4 vấn đề lớn mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao nhiệm vụ là kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường và xây dựng thành phố không ma túy.

Tại kỳ họp thứ 7 HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sáng 12/11, ông Lê Quốc Phong (Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM) được bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM, với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong bày tỏ đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề nhưng cũng hết sức vinh dự.

“Tôi nhận thức sâu sắc rằng năng lực, chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc của Chủ tịch UBND thành phố giữ vai trò rất quan trọng, có tính quyết định trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới của thành phố, với nhiều kỳ vọng lớn lao, nhiều mục tiêu lớn cần đạt được”, ông Phong chia sẻ.

Tân Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Việt Dũng/Sài Gòn Giải Phóng.

Theo tân Chủ tịch UBND TP.HCM, ông nhận nhiệm vụ với rất nhiều điểm thuận lợi, khi thành phố đã và đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ Đảng, Chính phủ, Quốc hội với nhiều cơ chế, chính sách vượt trội để phát triển. Cùng với đó, thành phố đang phát huy rất tốt truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình, được vun đắp qua nhiều thế hệ của những địa phương trước đây đều là những tỉnh, thành phát triển mạnh mẽ của đất nước.

Thành phố có một nguồn nhân lực với nhiều lợi thế cạnh tranh so với các tỉnh, thành khác. Đội ngũ cán bộ các sở, ngành thành phố, xã, phường, đặc khu đại bộ phận có chuyên môn tốt, nhiệt huyết, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Thành phố cũng đang khởi động năm đầu tiên của nhiệm kỳ với những kết quả rất đáng trân trọng.

Ông khẳng định đây là những nền tảng quan trọng để Chủ tịch UBND thành phố, UBND thành phố kế thừa, tiếp tục triển khai công tác, đưa thành phố nhanh chóng phát triển, đột phá nhiều mặt, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, đưa siêu đô thị TP.HCM trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, dẫn dắt khu vực phát triển, đóng góp chủ lực, xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước.

Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn nhìn nhận còn không ít những khó khăn, thách thức cần phải tập trung để giải quyết.

Các nhiệm vụ trọng yếu cần thực hiện là nhanh chóng hoàn thiện việc cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; duy trì mức tăng trưởng 2 con số trong suốt nhiệm kỳ; đẩy mạnh cải cách hành chính; giải quyết 4 vấn đề lớn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao nhiệm vụ là vấn đề kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường và xây dựng thành phố không ma túy.

Bên cạnh đó việc triển khai hiệu quả quy hoạch thành phố đến năm 2050, tầm nhìn 100 năm; xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp; phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân là những nhiệm vụ Chủ tịch UBND thành phố sẽ tập trung thời gian, tâm sức để có giải pháp tốt, thực hiện nhanh và đạt kết quả tích cực.

Tân Chủ tịch UBND TP.HCM cam kết cùng các cán bộ trong UBND thành phố đoàn kết, giữ vững nguyên tắc, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương, nỗ lực tối đa để hoàn thành nhiệm vụ.

Ông mong tập thể UBND TP.HCM nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến, đề xuất, hiến kế, phản ánh kịp thời của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức và tất cả các cá nhân, đơn vị, tập thể trong và ngoài nước quan tâm đến sự phát triển của thành phố.

Theo ông, công việc phía trước còn rất nhiều. Sau kỳ họp này, cá nhân ông sẽ bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ mới với quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất; dành trọn thời gian, tâm huyết, sức lực, tình cảm, trí lực cho nhiệm vụ Chủ tịch UBND thành phố để hoàn thành nhiệm vụ với kết quả cao nhất.

"Đó là cam kết và cũng là lời hứa của tôi trước Thành ủy, HĐND và nhân dân thành phố”, ông khẳng định.