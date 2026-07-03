Ông Lê Minh Hoan: ‘Hạt gạo vô danh thì mãi mãi là hạt gạo bình thường’

Theo ông Lê Minh Hoan, hạt gạo Việt cần mang theo những câu chuyện về văn hóa và con người để gia tăng giá trị trên thị trường quốc tế.

Tại lễ trao giải cuộc vận động sáng tác “Lúa gạo Việt - Nguồn cội và tương lai”, ông Lê Minh Hoan - nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) - tâm sự: “Bà con người Mông, người Thái làm ruộng bậc thang cực khổ mà hạt gạo xuống phố vẫn vô danh, không có câu chuyện gắn với văn hóa và thổ nhưỡng, thì mãi mãi chỉ là hạt gạo bình thường”.

Ông Lê Minh Hoan cho rằng mỗi vùng trồng lúa của Việt Nam đều cần xây dựng câu chuyện riêng.

Theo ông, cuộc vận động sáng tác mở ra cách tiếp cận mới trong việc xây dựng thương hiệu gạo Việt. Nếu trước đây hạt gạo thường được nhìn qua năng suất, sản lượng hay kim ngạch xuất khẩu, thì nay cần được nhìn như một sản phẩm văn hóa mang theo lịch sử, ký ức và bản sắc của từng vùng đất.

Ông cho rằng mỗi vùng trồng lúa của Việt Nam đều cần xây dựng câu chuyện riêng, từ đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng đến ruộng bậc thang Tây Bắc hay các cánh đồng ở Tây Nguyên. Câu chuyện đó gồm tập tục văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật, thế giới quan của con người.

Theo TS Quách Thu Nguyệt, Việt Nam cần khai thác chiều sâu của nền văn minh lúa nước để xây dựng bản sắc cho hạt gạo trên thị trường quốc tế. “Việt Nam chúng ta tự hào có một nền văn minh lúa nước từ mấy nghìn năm. Tôi nghĩ nên khai thác ở góc độ đó để viết nên câu chuyện đưa lúa gạo Việt Nam đi ra thế giới”, bà chia sẻ.

TS Quách Thu Nguyệt mong muốn tiếp nhận những tác phẩm dự thi để phát triển thành sách nói.

TS Quách Thu Nguyệt cũng cho biết sẽ đề xuất tiếp nhận những tác phẩm dự thi để phát triển thành sách nói và nhiều hình thức truyền tải khác, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh hạt gạo Việt, người nông dân và văn hóa lúa nước đến đông đảo công chúng.

Cuộc vận động sáng tác “Lúa gạo Việt - Nguồn cội và tương lai” do Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) tổ chức đã thu hút khoảng 1.300 tác phẩm thuộc các thể loại văn, thơ và âm nhạc. Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức đã mong muốn những sáng tác này sẽ góp phần lan tỏa giá trị của nền văn minh lúa nước và làm giàu thêm bản sắc cho thương hiệu gạo Việt.