Ông Huỳnh Thành Đạt giữ chức Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận TW

Sáng 17/2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, giữ chức Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Trao Quyết định của Bộ Chính trị và phát biểu chỉ đạo, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, trong bối cảnh chung đặt ra nhiều yêu cầu nhiệm vụ mới của Đảng, đất nước và nhân dân, việc điều động, phân công, bổ nhiệm ông Huỳnh Thành Đạt giữ chức Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương là sức mạnh mới, nguồn lực mới để Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết ông Huỳnh Thành Đạt sinh ra tại Bến Tre - quê hương giàu truyền thống cách mạng, được đào tạo bài bản, trải qua nhiều cương vị công tác; có bề dày cống hiến cho sự nghiệp cách mạng nói chung, đặc biệt là sự nghiệp giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ nói riêng.

Trên cương vị Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, ông đã có những cống hiến quan trọng, đưa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một trong những cơ sở giáo dục đại học hàng đầu Việt Nam và khu vực. Trên cương vị Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, ông Huỳnh Thành Đạt đã đóng góp, đưa lĩnh vực khoa học và công nghệ có bước đột phá lớn.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, khoa học và công nghệ là một trong những lĩnh vực đột phá, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, là nền tảng để đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định. Vì vậy vai trò, trách nhiệm của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đối với những nhiệm vụ nêu trên là rất quan trọng, trong đó, cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác định hướng tư tưởng, truyền thông chính sách đến từng cán bộ, đảng viên và người dân.

Khái quát công cuộc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp tục đoàn kết, đồng sức, đồng lòng để mọi hoạt động thông suốt, thống nhất, hiệu quả.

Đồng thời, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tân Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt phát huy kinh nghiệm thực tiễn công tác, nhanh chóng tiếp cận lĩnh vực công tác mới, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao phó.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin tưởng điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với những chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhất là tình cảm, sự giúp đỡ nhiệt tình của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị đã giúp ông hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trên cương vị mới, ông Huỳnh Thành Đạt nhận thức sâu sắc, đây là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm lớn đối với cá nhân ông, nhất là trong bối cảnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, dân vận, góp phần lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa những cơ chế, chính sách đột phá, nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chiến lược của quốc gia đã được Bộ Chính trị ban hành, quán triệt và chỉ đạo thực hiện.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt cho biết sẽ quyết tâm, nỗ lực, cùng với lãnh đạo Ban, các vụ, đơn vị tập trung trí tuệ, tâm sức, kinh nghiệm; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nâng cao chất lượng tham mưu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn cũng như sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Ông Huỳnh Thành Đạt khẳng định sẽ nỗ lực, cố gắng để nhanh chóng nghiên cứu, tiếp cận các chức năng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch của Ban; cùng với các vụ, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành tựu chung, góp phần nâng cao vai trò, vị trí của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trong thời gian tới.

Ông Huỳnh Thành Đạt sinh ngày 26/8/1962; quê quán: xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre; vào Đảng ngày 20/9/1990; trình độ lý luận chính trị: Cử nhân; trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vật lý.

Trước khi được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, XIV; Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ.

