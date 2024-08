Ông Hà Anh Đức giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh

Trung tướng Phạm Thế Tùng làm Thủ trưởng Cơ quan ANĐT Bộ Công an

Bộ Công an vừa công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đối với Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an.