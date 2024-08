Ông chủ MU tiết lộ lý do giữ Ten Hag

Trả lời tờ The Times, Sir Jim Ratcliffe cho biết. “Chúng tôi không thể mãi mụ mị mà cần đối mặt với thực tế. Erik (ten Hag) là HLV tốt, nhưng ông ấy phải làm quá nhiều việc. Ten Hag phải vừa khắc phục những vấn đề thượng tầng, sắp xếp lại đội hình cùng một lúc".

Đồng thời, ông chủ 71 tuổi của “Quỷ đỏ" cũng chia sẻ về những khó khăn khi mua lại đội bóng. Có nhiều thách thức và trở ngại trên con đường sở hữu 27,7% cổ phần của nửa đỏ thành Manchester với ông. Dù vậy, tỷ phú này vẫn ghi nhận: “Nhà Glazer vẫn thực sự yêu đội bóng".

Sir Jim Ratcliffe đang thực hiện một cuộc “thanh lọc” toàn diện ở "Nhà hát của những giấc mơ". Quá trình thanh lọc bao gồm cả nhân sự các vị trí của Man United. Đồng thời, việc xây dựng sân vận động mới cũng được lên kế hoạch.

Về tình hình của MU hiện tại, đội có những tín hiệu khởi sắc trên thị trường chuyển nhượng. Sau khi mang về Joshua Zirkzee và Leny Zoro, họ dự kiến chào đón hai cầu thủ của Bayern Munich là Matthijs de Ligt và Noussair Mazraoui.

2023/24 được nhiều người xem là mùa giải đáng thất vọng của Man United nói chung và HLV Ten Hag nói riêng. Tuy vậy, trái với nhiều dự đoán, Sir Jim Ratcliffe, đồng sở hữu của CLB, vẫn để chiến lược gia người Hà Lan tiếp tục dẫn dắt đội bóng.

Erik ten Hag không thể đưa đội chủ sân Old Trafford tham dự Champions League mùa 2023/24. Ông được cho là có thể giữ được vị trí của mình sau khi cùng MU vô địch FA Cup.

