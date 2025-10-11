Mật mã sắp xếp 60.000 cuốn sách của ông chủ 80 tuổi

Một số ấn phẩm cổ có giá trị cao được lưu giữ tại cửa hàng. Theo ông, để định giá một cuốn sách ra đời nhiều thế kỷ trước, phải dựa vào lịch sử xuất bản của chính nó. Nếu nó là độc bản hay được in với số lượng hạn chế và dựa trên khoảng thời gian ra mắt, tác phẩm đó có giá cao. Còn nếu nó là một tác phẩm của người nổi tiếng nhưng được in số lượng lớn, giá trị sẽ thấp đi. Mặt khác, việc định giá cũng phải dựa trên mức độ khan hiếm của thị trường đồ cổ.