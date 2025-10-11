Mật mã sắp xếp 60.000 cuốn sách của ông chủ 80 tuổi

|
Ông Hans Aabenhus là chủ cửa hàng sách cũ Aabenhus Antikvariat tại thành phố Aarhus (Đan Mạch). Tổng số sách ông đang sở hữu lên tới hơn 60.000 cuốn, trong đó 55.000 cuốn nằm ở kho rộng 180 m2, 8.000 cuốn còn lại nằm tại cửa hàng trên phố Paradisgade.
Kho sách của ông nằm ở tầng hầm của một trung tâm thương mại. Các chồng sách chất tới tận nóc, xung quanh có rất nhiều hộp carton để bọc sách và chuyển đi các nơi cho người mua. Không thiếu những cuốn sách được in từ thế kỷ 18, 19 ở đây. Đó có thể là những tác phẩm về công thức nấu ăn, tập thơ, truyện ngắn, y học. Sách mới cũng rất nhiều do một số khách thường xuyên đem tới cửa hàng trao tặng. Đa phần là những cuốn sách niêm giám, dữ liệu, thống kê. Bên cạnh đó, cũng có sách khoa học đủ các lĩnh vực.
Vào khoảng 1h chiều, ông Aabenhus sẽ đến kho để tìm sách theo yêu cầu của khách hàng gửi tới cửa hàng.
Các cuốn sách được đánh mã số giống như trên hệ thống nên ông Aabenhus có thể nhớ rất rõ vị trí của chúng.
"Con số 55.000 cuốn trong kho có sự tăng giảm nhẹ theo thời gian vì lượng mua bán biến đổi. Nhưng theo như tôi cập nhật trên hệ thống dữ liệu, nhìn chung nó vẫn giữ nguyên suốt nhiều năm nay. Tôi không thấy công nghệ tác động nhiều bởi vô số tác phẩm chưa được số hóa nên người dân buộc phải tìm tới sách in", ông Aabenhus nói.
Theo lịch sử địa lý, thành phố Aarhus có rất nhiều kênh rạch, mạch nước ngầm nhưng thời tiết nơi đây khô ráo, không sợ các loại côn trùng như mối mọt có thể làm hỏng sách. Nhờ đó, ông Aabenhus có thể cất giữ nhiều sách ở tầng hầm.
Dù vậy, các giá sách cùng những đường ống ngầm đã khiến kho sách ngày càng chật hẹp hơn.
Sau khi tìm sách trong kho xong, ông sẽ đến cửa hàng để tiếp vị khách khác, những người có nhu cầu tìm gặp hoặc xem sách trực tiếp.
Một phụ nữ đem sách tới tặng cho cửa hàng của ông Aabenhus. Có rất nhiều người sẵn sàng tặng sách như vậy bởi họ muốn tiết kiệm diện tích trong nhà cho các tiện ích khác. Nếu cần sách, họ vẫn có thể đến thư viện mượn hoặc đọc bản số thay vì tích trữ các tác phẩm không có giá trị đặc biệt với bản thân.
Cửa hàng có hai gian, gian ngoài để sách phi hư cấu, gian trong để sách hư cấu và một số tác phẩm tiếng nước ngoài.
Đa phần sách ở đây có giá 25 kroner (dkk), bằng một bữa ăn sáng của người Đan Mạch. Có rất nhiều tác phẩm in màu khổ A4 và sử dụng giấy couche nhưng chúng không hề đắt.
Tâm sự về sự "bừa bộn có trật tự" tại cửa hàng, ông Aabenhus nói: “Tôi cũng mong một ngày nào đó, mình có thể xếp gọn gàng số sách này, nhưng thời gian không cho phép tôi thực hiện”.
Những lượt khách liên tục kéo đến trong giờ ông mở cửa, từ người trẻ cho đến lứa tuổi trung niên.
Buổi chiều của ông Aabenhus quanh quẩn với chiếc máy tính để liên tục kiểm tra hệ thống thông tin về cuốn sách mà khách yêu cầu. Chỉ cần nêu tên tác giả, ông sẽ tư vấn cho họ một loạt các tác phẩm hiện có ở kho.
Một số ấn phẩm cổ có giá trị cao được lưu giữ tại cửa hàng. Theo ông, để định giá một cuốn sách ra đời nhiều thế kỷ trước, phải dựa vào lịch sử xuất bản của chính nó. Nếu nó là độc bản hay được in với số lượng hạn chế và dựa trên khoảng thời gian ra mắt, tác phẩm đó có giá cao. Còn nếu nó là một tác phẩm của người nổi tiếng nhưng được in số lượng lớn, giá trị sẽ thấp đi. Mặt khác, việc định giá cũng phải dựa trên mức độ khan hiếm của thị trường đồ cổ.
Ban đầu, ông Aabenhus đến với công việc này vì đam mê với sách. Nhưng khi có gia đình, ông nhận ra rằng phải cân bằng giữa đam mê và cuộc sống. "Tôi may mắn khi có thể sống cùng với hiệu sách suốt hàng thập kỷ. Đặc biệt hơn nữa, nhờ nó mà tôi đã gặp được rất nhiều người bạn yêu sách", chủ hiện sách Aabenhus chia sẻ.
