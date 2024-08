Ông Châu Văn Hòa được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh

Hội đồng Nhân dân tỉnh Trà Vinh tiến hành bầu ông Châu Văn Hòa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Châu Văn Hòa. Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN.

Ngày 27/8, Hội đồng Nhân dân tỉnh Trà Vinh (khóa X) tổ chức Kỳ họp thứ 16, thông qua các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết liên quan đến yêu cầu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế-xã hội và công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Tại Kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Lê Thanh Bình, do được bố trí công tác khác và miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Xuân Ánh, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh và ông Bùi Thành Thương, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ Trà Vinh do được bố trí công tác khác.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Trà Vinh xem xét, tiến hành bầu ông Châu Văn Hòa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời bầu Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với các ông: Dương Hiền Hải Đăng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh; Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, xem xét và thống nhất thông qua 7 nghị quyết liên quan đến yêu cầu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế-xã hội.

Đó là Nghị quyết về việc bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu và điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2024; Nghị quyết quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện; Nghị quyết quy định tiêu chí để quyết định đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết ban hành Danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở tỉnh; Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với nhóm đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ ở tỉnh Trà Vinh...

Phát biểu tại Kỳ họp, ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trà Vinh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố nhanh chóng tổ chức thực hiện các Nghị quyết vừa được ban hành tại Kỳ họp.

Trong quá trình tổ chức thực hiện cần cụ thể hóa, chỉ đạo, hướng dẫn các giải pháp phù hợp, đảm bảo Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh được triển khai kịp thời, hiệu quả.

Ông Kim Ngọc Thái yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo, điều hành quyết liệt, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành và địa phương trong thực hiện, nhất là giải ngân vốn đầu tư công, không để xảy ra tình trạng một số dự án triển khai thực hiện chậm, dẫn đến giải ngân thấp, nếu chưa giải ngân được trong năm phải bị cắt vốn.

Đồng thời việc điều hành, triển khai thực hiện các chính sách phải đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng, đúng thực chất, đối tượng hưởng lợi; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, không để lợi dụng chính sách, thực hiện sai chính sách.

Phó Bí thư thường trực lưu ý các đơn vị xây dựng dự toán ngân sách cho các cấp năm 2025 phải đảm bảo cân đối, đầu tư trên cơ sở cân nhắc, lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm nhằm phát huy hiệu quả sử dụng ngân sách, tránh lãng phí nguồn lực.