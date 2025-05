Lời hứa với con trai đã mất vì ung thư của ông Joe Biden

Hồi ký “Hứa với con, ba nhé” của Joe Biden không chỉ ghi lại hành trình đối mặt với nỗi đau mất con trai vì ung thư mà còn phản ánh tinh thần của ông: kiên cường chiến đấu với bệnh trọng.

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, 82 tuổi, đang đối mặt với ung thư tuyến tiền liệt đã di căn đến xương. Căn bệnh không chỉ là thử thách về thể chất mà còn là nỗi ám ảnh tinh thần khi gợi lại ký ức đau thương về người con trai cả đã qua đời vì ung thư não vào một thập kỷ trước.

Nếu năm 2015, Biden là người cha bất lực nhìn con trai Beau Biden, một chính trị gia tài năng và đầy triển vọng, ra đi vì ung thư não, thì năm 2025, ông trở thành người bệnh, trực tiếp chiến đấu với ung thư. Nhưng ông đã có một lời hứa từ quá khứ để nâng đỡ tinh thần: “Hứa với con, ba, rằng ba sẽ ổn. Hãy hứa với con, ba".

Lời hứa nâng đỡ tinh thần

Cuối hồi ký Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship and Purpose (tựa tiếng Việt: Hứa với con, ba nhé) được viết vào năm 2017, khi Joe Biden còn là một chính khách chưa đứng lên bục hào quang nước Mỹ. Cuốn sách là lời tự sự thấm đẫm cảm xúc về khoảng thời gian mà ông vừa đảm nhận vai trò Phó tổng thống Mỹ, vừa đồng hành với Beau Biden trong những tháng ngày cuối cùng người con trai cả chiến đấu với căn bệnh ung thư não.

Hồi ký Hứa với con, ba nhé. Ảnh: Tân Việt Books.

Với giọng văn chân thành, gần gũi, Joe Biden dẫn dắt người đọc qua từng khoảnh khắc từ lễ Tạ Ơn gia đình, đến những cuộc trò chuyện riêng giữa hai cha con. Trong đó, câu nói ám ảnh của Beau khi biết mình không còn nhiều thời gian sống trở thành tựa đề cho cuốn sách: “Ba phải hứa với con, dù có chuyện gì xảy ra, ba sẽ ổn. Hứa với con, ba nhé”.

Beau Biden được xem như “phiên bản 2.0” của cha mình. Anh không chỉ là niềm tự hào mà còn là biểu tượng về những giá trị gia đình, nghĩa vụ công dân và tinh thần phục vụ công chúng mà Joe Biden luôn theo đuổi. Khi Beau qua đời vào năm 2015 ở tuổi 46, Biden đã rơi vào một khủng hoảng tinh thần sâu sắc. Thế nhưng, thay vì rút lui khỏi chính trường, ông chọn cách tiếp tục cống hiến như một lời hứa với con trai.

Trong cuốn sách, người đọc thấy rõ sự giằng xé nội tâm của Joe Biden giữa việc từ bỏ chính trị để ở bên gia đình và tiếp tục hành trình phục vụ đất nước. Đó cũng là thời điểm ông bắt đầu tự hỏi bản thân: "Phần đời còn lại của mình sẽ sống như thế nào? Sum vầy cùng gia đình hay dấn thân vì một thế giới tốt đẹp hơn?".

Ông Joe Biden cùng con trai cả Beau Biden tại Nhà Trắng. Ảnh: Obama White House.

Câu trả lời sau cùng là hành động. Joe Biden ra tranh cử tổng thống năm 2020 và trở thành tổng thống cao tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ khi nhậm chức ở tuổi 78. Với ông, đó không chỉ là một chiến thắng chính trị mà còn là cách thể hiện rằng ông luôn giữ lời hứa với con trai dù mất mát, dù đau đớn, ông vẫn đứng lên, vẫn sống có mục đích.

Ông là người tiên phong cho sáng kiến Cancer Moonshot từ năm 2016. Khi làm tổng thống, ông tái khởi động dự án này với mục tiêu giảm một nửa số ca tử vong vì ung thư trong 25 năm như một cách để hiện thực hóa mong ước chưa thành của Beau. Dưới chính quyền ông, chương trình này đã hỗ trợ hàng triệu người Mỹ được tầm soát miễn phí các loại ung thư như vú, tuyến tiền liệt, đại trực tràng, phổi, cổ tử cung và da.

Sau khi rút lui khỏi cuộc đua tổng thống 2024, Joe Biden vẫn luôn đặt căn bệnh ung thư vào trung tâm những nỗ lực chính trị và nhân đạo của mình. Tháng 8/2024, ông đã công bố khoản tài trợ mới trị giá 150 triệu USD cho nghiên cứu ung thư nhằm tập trung vào việc nâng cao khả năng phẫu thuật loại bỏ khối u.

Hành trình không ngừng chiến đấu với ung thư

Ngày 18/5, văn phòng cá nhân của cựu Tổng thống Joe Biden công bố ông đang mắc ung thư tuyến tiền liệt đã di căn đến xương ở tuổi 82.

Ông được chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt với điểm Gleason là 9 (thuộc nhóm độ 5 - dạng ác tính cao nhất) sau khi có các triệu chứng bất thường khi tiểu tiện. Hiện tại, ông đang nghỉ ngơi tại nhà riêng ở Wilmington (Delaware) và cân nhắc các phương pháp điều trị.

Theo bác sĩ Chris George, chuyên gia ung thư tuyến tiền liệt tại Northwestern Medicine khẳng định nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách thì căn bệnh ung thư này không phải là một án tử. Tuy nhiên, ở tuổi 82, không ai phủ nhận Joe Biden đang đứng trước một thử thách khó khăn nhất kể từ sau cái chết của Beau Biden.

Dù từng bị chia rẽ bởi cuộc bầu cử, cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đều thể hiện sự đồng lòng cầu chúc cho Biden hồi phục. Những người từng công kích ông cũng gửi lời động viên, gác lại chính trị để tôn trọng một con người, một người cha, người ông đang chiến đấu với căn bệnh mà hàng triệu người Mỹ cũng đang đối mặt.

Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump bày tỏ “rất buồn khi nghe tin” ông Biden mắc ung thư. Ảnh: Reuters.

Nếu Hứa với con, ba nhé là lời tự sự của một người cha cố gắng mạnh mẽ sau mất mát, thì hành trình hiện tại của Joe Biden có thể được xem như phần tiếp theo của lời hứa ấy. Căn bệnh ung thư có thể khiến một người đàn ông 82 tuổi chậm lại, nhưng không thể đánh gục tinh thần của người cha từng gượng dậy từ nỗi đau mất con, hay ý chí của một chính khách từng đặt đất nước lên trên tổn thương cá nhân.

Trong khoảnh khắc này, Joe Biden không còn chỉ là một chính trị gia. Ông là biểu tượng của tình phụ tử, của sức mạnh nội tâm sau ánh hào quang. Và hơn hết, ông là minh chứng sống cho một lời hứa - với con trai, với chính mình và với đất nước: “Ba sẽ ổn, Beau”.