Ông Biden bất ngờ công bố Mỹ không kích ở Syria

"Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được thực tế rằng IS sẽ cố gắng lợi dụng bất kỳ khoảng trống nào để tái lập năng lực của mình, để tạo ra một nơi ẩn náu an toàn", ông Biden phát biểu hôm 8/12. Ảnh: New York Times.