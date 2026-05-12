One Era - khu đô thị đầu tiên và duy nhất tại châu Á đạt Fitwel 3 sao

Khi sức khỏe, chất lượng sống và phát triển bền vững là thước đo của bất động sản, One Era nổi bật với Fitwel 3 sao ở Community Site - chứng nhận cao nhất trong hệ thống đánh giá.

Với kết quả trên, One Era trở thành khu đô thị đầu tiên và duy nhất tại châu Á đạt Fitwel 3 sao ở hạng mục Community Site, chứng minh định hướng phát triển môi trường sống không chỉ để cư trú, mà còn nuôi dưỡng sức khỏe thể chất, tinh thần và sự gắn kết cộng đồng.

Fitwel là hệ thống đánh giá quốc tế tập trung vào cách không gian sống tác động sức khỏe và hạnh phúc của con người. Đặc biệt, hạng mục Community Site đánh giá ở quy mô toàn khu đô thị, bao gồm hệ thống không gian ngoài trời, tiện ích dùng chung, khả năng tiếp cận, kết nối giao thông, môi trường công cộng và yếu tố thúc đẩy lối sống lành mạnh cho cư dân.

Khi sức khỏe bắt đầu từ quy hoạch

Với quy mô khoảng 50 ha và mật độ xây dựng nhà ở thương mại 25%, One Era dành phần lớn không gian cho cảnh quan, mặt nước, công viên và tiện ích cộng đồng. Đây là nền tảng để hình thành môi trường sống mở, nơi cư dân có nhiều cơ hội tiếp xúc với thiên nhiên, duy trì vận động và cân bằng nhịp sống.

One Era được chứng nhận Fitwel 3 sao - cấp độ cao nhất của hệ thống đánh giá. Ảnh chụp từ website.

Dự án được quy hoạch với kênh Suối Cát dài 2,3 km bao quanh, kết hợp hệ thống công viên đa lớp, vỉa hè rộng, rợp bóng cây và mạng lưới đường nội khu. One Era hướng đến mô hình sống trong đó trường học, công viên, khu mua sắm, không gian sinh hoạt cộng đồng và điểm tiện ích đặt trong khoảng cách dễ tiếp cận.

One Era hướng đến mô hình sống khi mọi tiện ích được đặt trong khoảng cách dễ tiếp cận. Ảnh phối cảnh.

Từ việc đưa con đến trường, dạo bộ trong công viên, đến cuộc gặp gỡ với hàng xóm, mỗi hành trình tại One Era được thiết kế để an toàn và giàu trải nghiệm hơn.

Trong quy hoạch đô thị, khả năng đi bộ không chỉ là yếu tố tiện nghi, mà còn là chỉ dấu của sức khỏe đô thị. Khi cư dân dễ dàng đi bộ trong môi trường an toàn, mát mẻ và nhiều cây xanh, vận động không còn là hoạt động phải sắp xếp riêng, mà trở thành một phần tự nhiên của đời sống.

Không gian công cộng nuôi dưỡng cộng đồng

Khu đô thị sống khỏe không chỉ cần nhiều cây xanh hay tiện ích, mà còn cần không gian giúp con người gặp gỡ, tương tác và hình thành cảm giác thuộc về. Đây cũng là một trong những điểm đáng chú ý trong cách One Era tổ chức hệ sinh thái không gian công cộng. Điểm chạm như cầu Kén Vàng, công viên nội khu, lối dạo bộ, quảng trường, không gian sinh hoạt chung và hệ tiện ích ngoài trời được bố trí để khuyến khích tương tác tự nhiên.

Hệ thống trường mầm non và trường liên cấp quốc tế được tích hợp trong dự án. Ảnh phối cảnh.

Khi được tích lũy theo thời gian, những tương tác ấy có thể trở thành nền tảng của cộng đồng gắn kết. Trong bối cảnh đời sống đô thị ngày càng nhanh và tách biệt, khả năng tạo ra kết nối tự nhiên trở thành giá trị quan trọng của bất động sản thế hệ mới.

Bên cạnh yếu tố sức khỏe và cộng đồng, One Era chú trọng đến giải pháp hạ tầng có khả năng thích ứng dài hạn. Thiết kế chống ngập, tối ưu thông gió, sử dụng tài nguyên hiệu quả và tăng cường không gian xanh là yếu tố góp phần tạo môi trường sống ổn định hơn trước thách thức của đô thị hóa và biến đổi khí hậu.

Đáng chú ý, dự án nằm kế cận 2 tuyến metro tương lai và được định hướng kết nối với mạng lưới bus điện. Đây là nền tảng để mở rộng lựa chọn di chuyển cho cư dân, giảm sự phụ thuộc vào xe cá nhân và hỗ trợ lối sống thân thiện với môi trường.

Từ chuẩn quốc tế đến đời sống gia đình

Việc One Era đạt 2 chứng nhận quốc tế Fitwel và EDGE cho thấy định hướng phát triển dự án không chỉ dừng ở thẩm mỹ quy hoạch hay hệ tiện ích, mà còn hướng đến hiệu quả vận hành, tiết kiệm tài nguyên và sức khỏe con người trong dài hạn. Nếu EDGE ghi nhận nỗ lực tối ưu năng lượng và tài nguyên trong thiết kế công trình, thì Fitwel nhấn mạnh tác động của môi trường sống đến sức khỏe thể chất, tinh thần và cộng đồng cư dân.

Tinh thần đó được thể hiện trong Nizi - Nếp nhà rực rỡ, bộ sưu tập 300 căn thấp tầng của One Era. Đây là không gian được phát triển cho gia đình đa thế hệ, nơi trẻ em có điều kiện vui chơi và lớn lên trong môi trường an toàn, ông bà có không gian để thư thái và kết nối cộng đồng, trong khi cha mẹ tìm thấy sự cân bằng giữa sự nghiệp, chăm sóc gia đình và thời gian cho bản thân.

Từ quy hoạch tổng thể đến từng điểm chạm trong đời sống, One Era từng bước định hình khu đô thị kiểu mẫu thế hệ mới tại thượng đông TP.HCM.