Onana nổi nóng với chủ tịch Eto'o

Theo Sport News Africa, Onana tới gặp và trách móc chủ tịch Eto'o vì không can thiệp vào quyết định chọn đội hình của HLV Rigobert Song trong trận gặp Gambia hôm 24/1. Song, điều thủ môn thuộc Man Utd nhận được chỉ là thái độ lạnh lùng của Eto'o.

Truyền thông Cameroon cho biết Onana đã nổi nóng với chủ tịch Eto'o. Dù vậy, cơn giận của thủ thành này được xoa dịu sau đó. Onana cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải gia nhập nhóm cầu thủ dự bị.

Trong ngày cựu sao Inter Milan ngồi ngoài, tuyển Cameroon lại chơi hay, họ giành chiến thắng quan trọng với tỷ số 3-2 trước Gambia. Kết quả này đưa tuyển Cameroon tiến vào vòng knock-out của giải.

Ở vòng đấu quy tụ 16 đội mạnh nhất, tuyển Cameroon sẽ chạm trán Nigeria. Chưa rõ Onana có được khôi phục vị trí trong khung thành hay không. Nhưng nếu thủ môn này phải dự bị, đó sẽ là trái đắng mà bản thân phải nhận.

Việc Onana trở lại ĐTQG dự CAN 2024 sớm tạo ra tranh cãi. Anh trở về tuyển Cameroon chỉ vài giờ trước khi đội nhà đá trận đầu tiên của vòng bảng gặp Guinea hôm 15/1. Ở trận này, Onana không được đăng ký vào danh sách thi đấu.

Tới trận gặp Senegal hôm 20/1, Onana được bắt chính nhưng chơi không nổi bật. Chính điều này khiến anh bị HLV Song đẩy lên ghế dự bị ở trận đấu quan trọng đụng độ Gambia sau đó ít ngày.

