Antony chọc giận CĐV Sevilla

Rạng sáng 31/3, Betis có thắng lợi 2-1 trước Sevilla ở vòng 29 La Liga. Hai cầu thủ ghi bàn cho đội chủ nhà Betis là Johnny và Hernandez. Sau trận, tiền đạo Antony thực hiện động tác ngồi lên vai thủ môn Adrian và cầm cờ ăn mừng trước sự chứng kiến đầy phấn khích của người hâm mộ.

Nhiều CĐV Sevilla nhanh chóng nhận ra đây là màn ăn mừng quen thuộc mà Jesus Navas từng thực hiện trong quá khứ. Bộ phận người hâm mộ đội khách cho rằng Antony tức giận và cho rằng Antony cố tình châm chọc họ bằng màn bắt chước này.

Nhiều CĐV Sevilla tỏ ra phẫn nộ trên X. Một tài khoản viết: "Có nhiều cách để ăn mừng, hắn ta lại chọn cách tương tự Navas của chúng ta. Thật khó chịu". CĐV khác lên tiếng: "Hắn ta đã làm được gì trong trận này mà lại ăn mừng như thế?". Một tài khoản khác chia sẻ: "Màn ăn mừng thật không thể chấp nhận được".

Antony chơi trọn cả trận nhưng không ghi bàn hay có pha kiến tạo nào trước Sevilla. Đây cũng là trận derby đầu tiên mà tiền đạo Brazil này góp mặt từ khi chuyển đến Betis.

Chiến thắng trước Sevilla giúp Betis xây chắc vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, hơn đội đứng sau Vallecano 7 điểm. Nếu giữ vị trí này đến hết mùa, Betis sẽ có suất dự vòng sơ loại Conference League mùa sau.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.