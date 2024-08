'Trinh sát' hybrid EMC SR-71 được yêu thích

Vẫn giữ nguyên vẻ đẹp cổ điển và tỷ lệ hài hòa của các phiên bản trước, La Petite Seconde Metropolis mới của Louis Erard sở hữu bộ vỏ thép không gỉ 39 mm được đánh bóng tinh xảo. Mặt số được hoàn thiện bằng kỹ thuật satin tròn, trung tâm được trang trí bằng họa tiết guilloché hình sóng. Các chữ số Ả Rập được in nổi màu bạc, hài hòa với tông màu tổng thể của đồng hồ. Các chi tiết trên mặt số nổi bật hơn với kim giờ và phút dạng baton skeleton được thiết kế theo hình bóng của Tòa nhà Empire State, biểu tượng kiến trúc Art Deco nổi tiếng của New York (Mỹ). Louis Erard x The Horophile La Petite Seconde Metropolis phiên bản xanh ngọc lục bảo có giá 2.300 CHF (khoảng 2.700 USD ). Ảnh: Louis Erard.