Omoda & Jaecoo hợp tác UNICEF Việt Nam trang bị kỹ năng cho trẻ em

Chương trình hợp tác hướng đến thu hẹp khoảng cách kỹ năng số, phát triển kỹ năng chuyển đổi và hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam.

Ngày 29/1 tại Hà Nội, tập đoàn Omoda & Jaecoo công bố quan hệ đối tác trong 3 năm với UNICEF Việt Nam nhằm hỗ trợ dự án “Trao quyền kiến tạo tương lai” về giáo dục hòa nhập và đổi mới. Dự án giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển kỹ năng chuyển đổi để học tập, phát triển toàn diện và chuyển tiếp thành công vào lực lượng lao động trong tương lai.

Omoda & Jaecoo là thương hiệu thuộc tập đoàn Chery và là đối tác của UNICEF trên toàn cầu và tại 6 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tháng 10/2025, tập đoàn Chery gia hạn quan hệ đối tác toàn cầu về giáo dục với khoản cam kết bổ sung 6 triệu USD , từ cam kết ban đầu 6 triệu USD . Từ năm 2023, hợp tác này giúp UNICEF hỗ trợ gần 40 triệu trẻ em và thanh thiếu niên với cơ hội giáo dục chất lượng, trong đó 17 triệu em trong tình trạng khẩn cấp.

Bà Silvia Danailov (Trưởng đại diện UNICEF Việt Nam) và ông Simon Liu (Tổng giám đốc Omoda & Jaecoo Việt Nam) trong buổi công bố hợp tác.

Thông qua hợp tác này, đóng góp của Omoda & Jaecoo sẽ giúp UNICEF Việt Nam giải quyết thách thức còn tồn tại trong giáo dục. Các vấn đề bao gồm: Khoảng cách số, sự chênh lệch giữa học tập và nhu cầu về kỹ năng của thị trường lao động, cũng như tình trạng gia tăng ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe tâm thần và sức khỏe toàn diện của thanh thiếu niên.

Mặc dù Việt Nam có tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và đầu tư nhiều cho giáo dục, song vẫn tồn tại khoảng cách trong học tập, khả năng chuyển tiếp từ học đường sang công việc. Điều này thể hiện qua tỷ lệ thất nghiệp ở người trẻ còn cao, trình độ kỹ năng số hạn chế và sự lo ngại của doanh nghiệp về thiếu hụt kỹ năng số, kỹ năng chuyển đổi và kỹ năng xanh của thanh thiếu niên. Loạt thách thức này khiến người trẻ chưa sẵn sàng trước nền kinh tế đang thay đổi nhanh chóng.

Dự án hướng đến giúp đỡ trẻ em và thanh thiếu niên ở Việt Nam.

Thông qua quan hệ đối tác, UNICEF Việt Nam sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm tăng cường kỹ năng chuyển đổi, kỹ năng xanh và kỹ năng số, bao gồm hiểu biết về trí tuệ nhân tạo (AI).

Cụ thể, dự án sẽ thúc đẩy học tập, nâng cao sức khỏe tâm thần, hỗ trợ chuyển tiếp từ trường học sang công ăn việc làm và đóng góp vào phát triển nhân lực. Ngoài ra, dự án hướng tới đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng AI có trách nhiệm trong hệ thống giáo dục quốc gia, khuyến khích chăm sóc sức khỏe tinh thần trong giáo dục và tăng khả năng có việc làm. Từ đó, mục tiêu của quan hệ đối tác là giúp thế hệ trẻ chuẩn bị tốt hơn trước nền kinh tế số và xanh đang thay đổi nhanh chóng.

Ông Simon Liu phát biểu tại sự kiện.

Ông Simon Liu chia sẻ: “Tại Omoda & Jaecoo, chúng tôi tin rằng sự tiến bộ đạt được qua cách đầu tư cho thế hệ tương lai. Là nhà sản xuất đổi mới hàng đầu trong ứng dụng AI và công nghệ thông minh, Omoda & Jaecoo cam kết không chỉ cung cấp nguồn lực tài chính, mà còn đóng góp chuyên môn và đổi mới sáng tạo để trang bị cho trẻ em và thanh thiếu niên kỹ năng kiến tạo tương lai. Thông qua quan hệ đối tác với UNICEF Việt Nam, chúng tôi mong muốn hỗ trợ hệ thống giáo dục nuôi dưỡng sự sáng tạo, năng lực số và khả năng thích ứng, qua đó thúc đẩy sự phát triển bền vững”.

UNICEF Việt Nam trân trọng sự đóng góp của Omoda & Jaecoo Việt Nam.

Sự kiện chứng minh cam kết của Omoda & Jaecoo đối với trách nhiệm xã hội, cũng như nỗ lực tạo ra giá trị chung thông qua hỗ trợ tăng trưởng toàn diện, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam.

Bà Silvia Danailov cho biết: “Chúng tôi trân trọng đóng góp ý nghĩa từ Omoda & Jaecoo. Quan hệ đối tác này là minh chứng cho vai trò dẫn dắt đầy trách nhiệm của khu vực tư nhân. Điều này sẽ thúc đẩy đổi mới, tăng cường công bằng và tạo ra tiến bộ bền vững cho một thế hệ người học mới, cũng như giúp xã hội có kỹ năng và khả năng chống chịu tốt hơn”.

Dự án mở ra cơ hội giúp đỡ cho hàng triệu trẻ em.

Omoda & Jaecoo là thương hiệu ôtô toàn cầu thuộc Tập đoàn Chery. Tập đoàn giữ vững vị trí nhà xuất khẩu ôtô hàng đầu trong 23 năm liên tiếp, hiện diện tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới và được JD Power xếp hạng số một về chất lượng xe trong các năm 2023, 2024 và 2025.