Omoda & Jaecoo vận chuyển độc quyền tại Miss World Vietnam 2025

Omoda & Jaecoo Việt Nam chính thức ký kết hợp tác với ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam, trở thành nhà tài trợ vận chuyển độc quyền cho cuộc thi vào năm 2025.

Buổi lễ ký kết diễn ra trong không gian sang trọng, mang tinh thần “Thời trang trong từng chuyển động” - nơi thời trang, phong cách và tương lai hòa quyện, thể hiện sự tương đồng giữa 2 thương hiệu trong định vị và giá trị cốt lõi. Buổi lễ có sự tham gia của bà Phạm Kim Dung - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quảng cáo Thương mại Sen Vàng, ông Simon Liu - Tổng giám đốc Omoda & Jaecoo Việt Nam, cùng đông đảo đại diện các cơ quan thông tấn báo chí, thí sinh tham dự cuộc thi và khách mời.

Sự đồng điệu giữa 2 thương hiệu mang tinh thần thời đại

Miss World Vietnam 2025 đại diện cho vẻ đẹp trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần nhân ái - những giá trị vượt khỏi khuôn khổ một cuộc thi sắc đẹp thông thường. Omoda & Jaecoo Việt Nam đại diện cho thế hệ thương hiệu mới trong ngành ôtô: Hiện đại, giàu tính thẩm mỹ, định hướng tương lai, luôn đặt trải nghiệm người dùng ở trung tâm và luôn hoạt động theo triết lý “Đến Việt Nam - vì Việt Nam”.

Đại diện của Omoda & Jaecoo và ban tổ chức cuộc thi Miss World Vietnam 2025 ký kết hợp tác tài trợ vận chuyển độc quyền cho cuộc thi.

Sự kết hợp của 2 thương hiệu vì thế không chỉ là hợp tác tài trợ, mà là tuyên ngôn chung về phong cách sống của thế hệ mới: Thời trang - biểu đạt qua ngôn ngữ thiết kế, phong thái và cách đại diện cho vẻ đẹp Việt Nam; phong cách - thể hiện trong hành trình, trong lựa chọn và trong cách định nghĩa giá trị sống hiện đại; tương lai - khát vọng đổi mới, dẫn dắt xu hướng, lan tỏa chuẩn mực tiến bộ.

Với tinh thần đó, Omoda & Jaecoo Việt Nam đồng hành cùng Miss World Vietnam 2025 như một phần của hành trình xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại: Đẹp, thông minh, giàu trách nhiệm và luôn sẵn sàng bứt phá.

Hợp tác chiến lược, truyền cảm hứng phong cách sống mới

Tại sự kiện, đại diện 2 bên đã ký vào văn bản hợp tác trước sự chứng kiến của các cơ quan báo chí, thí sinh tham dự cuộc thi và khách mời. Thông qua hợp tác lần này, Omoda & Jaecoo Việt Nam không chỉ cung cấp phương tiện di chuyển, mà còn đóng vai trò là đối tác truyền cảm hứng, giúp Miss World Vietnam nâng cao chuẩn mực chuyên nghiệp trong toàn bộ quá trình tổ chức, định hình hình ảnh hiện đại của thí sinh, lan tỏa thông điệp về phong cách sống bền vững, văn minh và thời thượng.

Sự hợp tác này đánh dấu tuyên ngôn về phong cách sống của thế hệ mới: Thời trang - phong cách - tương lai.

Về phía Omoda & Jaecoo, sự kiện là bước tiến chiến lược trong việc khẳng định vị thế thương hiệu thời trang - công nghệ tại Việt Nam, kết nối sâu hơn với công chúng trẻ, khắc họa thông điệp “Thời trang - công nghệ - tương lai bền vững” thông qua một nền tảng văn hóa - sắc đẹp có sức ảnh hưởng mạnh mẽ.

Lễ ký kết khép lại nhưng hành trình của 2 thương hiệu chỉ vừa bắt đầu. Trong suốt mùa giải Miss World Vietnam 2025, Omoda & Jaecoo sẽ đồng hành cùng các thí sinh trên từng bước chuyển động - không chỉ trong những hoạt động chính, mà còn trong cách họ thể hiện phong thái, bản lĩnh và câu chuyện riêng của mình.

Omoda & Jaecoo là thương hiệu ôtô toàn cầu, thuộc Tập đoàn Chery. Đây là tập đoàn giữ vững vị thế số 1 về xuất khẩu ôtô suốt 22 năm liên tiếp, với dấu chân vươn xa tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới và được JD Powers đánh giá chất lượng xe xuất xưởng số 1 năm 2023, 2024.

Tại Việt Nam, Omoda & Jaecoo là thương hiệu ôtô Trung Quốc đầu tiên xây dựng nhà máy sản xuất tại tỉnh Hưng Yên - thông qua mô hình liên doanh chiến lược giữa Tập đoàn Geleximco - tập đoàn tư nhân đa ngành hàng đầu tại Việt Nam và Tập đoàn Chery - thương hiệu nổi bật của ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc.

Cuối tháng 10, nhà máy sản xuất Omoda & Jaecoo chính thức khởi công, khẳng định rõ rệt cho chiến lược phát triển lâu dài “Đến Việt Nam - vì Việt Nam”. Bên cạnh đó, mạng lưới nhà phân phối rộng khắp, trải dài từ Bắc vào Nam với 40 nhà phân phối đã đi vào hoạt động, là cánh tay nối dài để Omoda & Jaecoo Việt Nam đem những sản phẩm ôtô thời thượng - chất lượng toàn cầu đến gần hơn với khách hàng trong nước. Trong năm 2026, Omoda & Jaecoo Việt Nam sẽ giới thiệu 16 sản phẩm mới, phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng.