Obagi NU-GEN và xu hướng trẻ hóa da từ cấp độ tế bào

Năm 2026, ngành da liễu Việt Nam đánh dấu bước ngoặt lớn với sự xuất hiện của xu hướng "trẻ hóa sinh học".

Không còn dừng lại ở việc xử lý khuyết điểm bề mặt, Obagi Medical chính thức ra mắt serum NU-GEN - giải pháp tái thiết sức khỏe làn da từ gốc rễ tế bào. Đáng chú ý, Việt Nam là thị trường đầu tiên trên thế giới trình làng sản phẩm này ngay sau khi tạo được dấu ấn tại Hội nghị Da liễu Thế giới (IMCAS) tại Paris.

Kỷ nguyên trẻ hóa tế bào mới

Thấu hiểu xu hướng chuyển dịch từ chống lão hóa bề mặt sáng trẻ hóa cấp độ tế bào của 63% người dùng Việt, Obagi Medical đã chọn Việt Nam là thị trường đầu tiên trên toàn cầu để ra mắt dòng sản phẩm NU-GEN. Quyết định chiến lược này không chỉ phản ánh sự tương thích hoàn hảo của sản phẩm với làn da nội địa mà còn khẳng định triết lý "It’s Obagi Science", kết hợp di sản khoa học 4 thập kỷ để mở ra kỷ nguyên tái thiết làn da khỏe mạnh bền vững từ gốc rễ sinh học.

Không gian sự kiện ra mắt dòng sản phẩm mới của Obagi, thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia và bác sĩ da liễu hàng đầu trong ngành.

Serum trẻ hóa da cấp độ tế bào NU-GEN hoạt động dựa trên nền tảng khoa học về năng lượng tế bào, hỗ trợ bổ sung nguồn coenzyme quan trọng nhưng bị suy giảm theo thời gian trong các tế bào, nhằm tác động vào một trong những nguyên nhân lão hóa da hàng đầu.

Cụ thể, sản phẩm chứa phức hợp độc quyền gồm 3 hoạt chất đột phá - Coenzyme NAD+ có độ hòa tan cao (Nicotinamide Adenine Dinucleotide) cùng 2 tiền chất trực tiếp NMN (Nicotinamide Mononucleotide) và NAM (Niacinamide). Trong đó, NAD+ chính là coenzyme chủ chốt tham gia trực tiếp vào chuỗi truyền năng lượng điện tử trong ty thể nhằm tạo ra năng lượng ATP (Adenosine Triphosphate) cho tế bào da.

Để đưa phức hợp độc quyền này thấm vào sâu trong da, Obagi Medical tích hợp công nghệ tái tạo NAD+ độc quyền từ Mỹ trong serum mới, thẩm thấu sâu, giúp kích thích sản xuất năng lượng tế bào và thúc đẩy tái tạo tế bào da. Nhờ vậy, NU-GEN định nghĩa lại việc quản lý da từ gốc, cải thiện các dấu hiệu lão hóa và phục hồi sức khỏe sinh học lâu dài cho làn da.

Không chỉ dừng lại ở nền tảng khoa học, Obagi NU-GEN còn ghi nhận những kết quả ấn tượng thông qua các thử nghiệm lâm sàng. Theo công bố của nhà sản xuất, trên làn da người Việt, sản phẩm cho thấy khả năng cải thiện trên 51% độ đồng đều màu da, 49% độ rạng rỡ, 45% kết cấu bề mặt da mịn màng, 20% độ săn chắc và 20% độ đàn hồi da… cũng như giảm 49% độ xỉn màu da, 42% tình trạng thâm mụn và 37% thâm nám, nếp nhăn và rãnh cười. Đặc biệt, serum được chứng minh trên lâm sàng cả hiệu quả trẻ hóa da lẫn mức độ phù hợp trên làn da người Việt.

Khẳng định vị thế bằng nền tảng khoa học

Sự ra mắt của NU-GEN không chỉ đơn thuần là một sản phẩm mới, mà còn phản ánh định hướng lâu dài của Obagi Medical trong việc phát triển các giải pháp dựa trên nền tảng khoa học chuẩn y khoa. Với gần 40 năm nghiên cứu và phát triển, thương hiệu tiếp tục củng cố vị thế tiên phong bằng việc đưa những tiến bộ sinh học ứng dụng vào chăm sóc da.

Bà Trần Sở Quân, founder BAAS+ Skincenter.

Đồng thời dưới góc nhìn chuyên sâu, ông Nguyễn Ngọc Trai, giảng viên bộ môn Da liễu, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, và bà Trần Sở Quân phân tích việc cung cấp năng lượng tế bào là cơ chế lõi để giảm viêm, chống oxy hóa và củng cố hàng rào bảo vệ da, biến NU-GEN thành lựa chọn lý tưởng để phục hồi da sau các liệu trình laser. Với nền tảng khoa học vững chắc và hiệu quả thực nghiệm, giới chuyên môn và các beauty blogger như Chloe Nguyễn tin rằng đây sẽ là "ngôi sao" dẫn đầu xu hướng trẻ hóa da chuẩn y khoa trong năm 2026.

Sự kiện ra mắt quy tụ đông đảo hơn 300 chuyên gia da liễu uy tín cùng những gương mặt có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực làm đẹp.

Buổi ra mắt thu hút sự tham gia của nhiều KOL và các chuyên gia trong lĩnh vực làm đẹp.

Obagi là thương hiệu chăm sóc da đến từ Mỹ với hơn 35 năm dẫn đầu cách mạng chuyển hóa làn da. Với hàng thập kỷ nghiên cứu lâm sàng, áp dụng công nghệ sản xuất tân tiến và nguyên liệu, thương hiệu mang lại kết quả cho các vấn đề da, mọi loại da và tông màu da.