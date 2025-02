Nvidia xác nhận card mới có lỗi lạ

Một số card đồ họa RTX 5090, RTX 5090D và thậm chí là phiên bản cao cấp RTX 5070 Ti bị thiếu phần cứng so với tiêu chuẩn. Ảnh: The Verge.

Xác nhận với The Verge, Nvidia xác nhận đã giao một số card đồ họa RTX 5090, RTX 5090D và thậm chí là phiên bản cao cấp RTX 5070 Ti bị thiếu một số đơn vị xử lý render.

Trước đó, TechPowerUp đã phát hiện ra một số card đồ họa NVIDIA GeForce RTX 5090 đang lưu hành có ít đơn vị xử lý render hơn so với nhà sản xuất công bố và làm giảm hiệu suất sử dụng.

“Chúng tôi đã xác định được một vấn đề hiếm gặp ảnh hưởng đến dưới 0.5% GPU của card GeForce RTX 5090 / 5090D và 5070 Ti, trong đó số lượng ROP chỉ có ít hơn một đơn vị so với tiêu chuẩn. Ảnh hưởng trung bình đến hiệu năng đồ họa là 4%, không ảnh hưởng đến các tác vụ AI và tính toán", Ben Berraondo -giám đốc PR toàn cầu của Nvidia GeForce viết.

Cũng theo ông Berraondo, người tiêu dùng bị ảnh hưởng có thể liên hệ với nhà sản xuất bo mạch để được thay thế. Sự cố sản xuất này đã được khắc phục.

Theo The Verge, về tổng thể, thiếu sót này có vẻ không ảnh hưởng đến nhiều GPU, đặc biệt là nếu xét đến tình trạng "khan hiếm" của RTX 5090 trên thị trường. Tuy nhiên, vấn đề các cổng cắm nguồn cho RTX 5000 bị quá nhiệt được lan truyền gần đây, vẫn chưa có thông tin mới.

Theo chuỗi cửa hàng điện tử PC Koubou, sáng sớm 30/1 (giờ địa phương) có tới 400 người đã xuất hiện ở Akihabara (một khu mua sắm nổi tiếng ở Nhật Bản) với hy vọng mua được dòng card đồ họa GeForce RTX mới của Nvidia.

Cửa hàng đã phải hủy bỏ buổi bán hàng vì sự hỗn loạn do hàng dài người mua gây ra. Những đoạn video được chia sẻ chóng mặt trên mạng cho thấy cảnh tượng náo loạn tại cửa hàng, nơi hàng trăm người mua xô đẩy, chen lấn trên vỉa hè nhỏ hẹp, thậm chí tràn xuống lòng đường.

Cảnh tượng hỗn loạn này sau đó đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội Nhật Bản. Đây là minh chứng rõ ràng cho thấy tác động của cuộc chiến công nghệ Mỹ - Trung đến cộng đồng game thủ.

