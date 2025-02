Lỗi nghiêm trọng trên card Nvidia RTX 5090, gây cháy máy

Cơn "ác mộng" cách đây 2 năm về cáp nguồn của RTX 4090 dường như đang tiếp diễn trên RTX 5090, card đồ họa đang khiến game thủ phải "dài cổ" chờ đợi do cháy hàng.

Cụ thể, một người dùng trên Reddit đã nâng cấp từ RTX 4090 lên RTX 5090 cho biết khi chơi tựa game Battlefield 5 đã ngửi thấy mùi khét.

Người dùng này lập tức tắt máy và phát hiện ra các dấu hiệu hỏng hóc. Theo hình ảnh được người này chia sẻ, nhựa của đầu nối bị cháy ở cả 2 đầu, bao gồm đầu nối phía nguồn (PSU) và phần đầu nối kết nối trực tiếp với GPU.

Ngay sau đó, YouTuber người Tây Ban Nha có tên Toro Tocho cũng gặp trường hợp tương tự với card RTX 5090 Founders Edition khi dùng cáp từ nhà sản xuất PSU FSP. Trong trường hợp này, nhựa cũng bị nóng chảy ở cả đầu nối GPU và PSU, thậm chí có nhựa chảy vào bên trong đầu nối PCIe 5.0 của nguồn.

Theo The Verge, nguyên nhân có thể do đầu nối nguồn 12VHPWR lần đầu được Nvidia triển khai trên các GPU dòng RTX 40-series, kèm theo đó là các bộ nguồn mới hỗ trợ tiêu chuẩn này.

Đầu nối 12 V này có thiết kế với các chân cảm biến ngắn và các cực dẫn dài hơn, giúp tăng độ tin cậy. Tuy nhiên, nhiều người đã gọi đầu nối 12VHPWR này là “mớ hỗn độn” do thiết kế không tối ưu khiến người dùng không dễ để cắm chặt.

AMD thậm chí từng cảnh báo vào cuối năm 2022 rằng đầu nối 12VHPWR có thể gây nguy cơ cháy nổ. Các card đồ họa sắp ra mắt của AMD, như dòng Radeon RX 9070, cho đến nay vẫn sử dụng các đầu nối PCIe 8-pin truyền thống.

Trong video mới đăng tải, chuyên gia phần cứng Roman Hartung "der8auer" nhận định nguồn điện chủ yếu đi qua 2 trong 6 dây của cáp 12 V. Điều đó đồng nghĩa điện được phân phối không đều, khiến một số dây có nguy cơ quá nhiệt và cháy cao hơn. Nhiệt độ của dây ở phía PSU cao hơn hẳn so với card đồ họa.

der8auer cho rằng nếu tiếp tục dùng GPU ở mức hiệu năng cao trong thời gian dài, cáp có thể bị chảy nhựa. YouTuber này đã kết thúc phần thử nghiệm sớm để bảo vệ mẫu RTX 5090 Founders Edition của mình.

Overclockers UK (OCUK) xác nhận rằng tất cả card đồ họa dòng RTX 50 đều đã bán hết chỉ trong vài giờ sau khi ra mắt. Do nhu cầu quá lớn, nhà bán lẻ này đã phải tạm ngừng nhận đơn đặt hàng trước.

Tại Trung Quốc, nhu cầu ở mua RTX 5090 bản quốc tế cao đến mức các đơn vị bán lại đã “hét” giá lên tới 5.700 USD trên nền tảng thương mại điện tử Taobao. Con số này cao hơn gấp đôi so với mức giá 2.270 USD cho phiên bản RTX 5090D nội địa.

Ở Mỹ, RTX 5090 cũng là một trong những card đồ họa khó kiếm nhất hiện nay. Nhiều khách hàng đang phải đối mặt với thời gian chờ đợi kéo dài, thậm chí có những trường hợp lên đến 4 tháng.

