Nvidia không ngại DeepSeek

Ngày 26/2, Nvidia công bố doanh thu quý tài chính kết thúc tháng 1/2025 tăng 78% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 39,33 tỷ USD . Lợi nhuận công ty cũng tăng 80% lên 22,09 tỷ USD .

Kết quả kinh doanh của Nvidia đập tan lo ngại về tương lai, đặc biệt khi công ty từng mất 600 tỷ USD vốn hóa trong một ngày sau “cơn sốt” DeepSeek của Trung Quốc.

Dù có phần chậm lại so với những quý trước, kết quả kinh doanh quý gần nhất của Nvidia vượt kỳ vọng của Phố Wall (doanh thu 38,32 tỷ USD , lợi nhuận 21,08 tỷ USD ).

Nvidia ước tính doanh thu quý tiếp theo đạt 43 tỷ USD , tốc độ tăng trưởng chậm hơn quý trước nhưng vẫn vượt 1 tỷ USD so với dự đoán của Phố Wall.

Theo New York Times, các doanh nghiệp lớn như Nvidia thường chứng kiến tốc độ tăng trưởng chậm lại sau thời gian tăng phi mã, còn gọi là quy luật số lớn (law of large numbers).

Đóng góp lớn vào hoạt động kinh doanh của Nvidia vẫn đến từ nhu cầu xây trung tâm dữ liệu AI của các hãng công nghệ lớn. Sau khi đầu tư hàng chục tỷ USD vào năm ngoái, Amazon, Microsoft, Alphabet hay Meta cho biết sẽ tiếp tục chi 65- 100 tỷ USD năm nay.

Phần lớn số tiền sẽ trả cho Nvidia. Ước tính cho thấy công ty kiểm soát 90% thị trường bộ xử lý đồ họa (GPU), thành phần quan trọng với hệ thống AI. Dòng chip AI mới nhất của Nvidia mang tên Blackwell có giá 60.000- 70.000 USD , đóng góp 11 tỷ USD vào doanh thu quý.

Bên cạnh GPU, doanh thu từ trung tâm dữ liệu (chip, cáp và máy tính hiệu suất cao) của Nvidia đạt 35,58 tỷ USD , tăng 93% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dù vậy, các công ty sẽ đầu tư trung tâm dữ liệu trong bao lâu vẫn là câu hỏi lớn. Lo ngại chi phí trung tâm dữ liệu khiến cổ phiếu Nvidia lao dốc. Kể từ đầu tuần, cổ phiếu công ty giảm 6% sau khi Phố Wall đưa tin Microsoft đã hủy một số hợp đồng trung tâm dữ liệu. Tuy vậy, 2 bên chưa có phản hồi chính thức.

Trả lời nhà phân tích, CEO Nvidia Jensen Huang cho biết công ty sẽ tiếp tục hưởng lợi khi doanh nghiệp điều chỉnh chiến lược AI, một phần nhờ sức mạnh chip Blackwell. Lượng tiền đổ vào trung tâm dữ liệu có thể tăng khi các công ty phát triển tác tử (agent), có thể tự động hóa nhiều công việc.

“Chúng tôi đã thành công trong việc tăng cường sản xuất siêu máy tính AI Blackwell trên quy mô lớn, đạt doanh số hàng tỷ USD trong quý đầu tiên. AI đang phát triển với tốc độ ngang ánh sáng”, Huang nhấn mạnh.

Nvidia còn đối mặt thách thức địa chính trị. Chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hạn chế công ty bán chip cho Trung Quốc. Howard Lutnick, Bộ trưởng Thương mại của chính quyền Donald Trump, tiếp tục nhấn mạnh các công ty công nghệ, bao gồm Nvidia, “cần ngừng giúp đỡ Trung Quốc”.

Từ khi bị chính phủ Mỹ hạn chế xuất khẩu chip, doanh số Nvidia tại Trung Quốc giảm một nửa, hiện chỉ chiếm 15% tổng doanh thu.

Cuối tháng 1, Jensen Huang đã đến Nhà Trắng, thảo luận với ông Trump về AI và bán dẫn. Trả lời phóng viên, ông Trump không thể xác nhận có mở rộng lệnh cấm xuất khẩu chip hay không. Dù vậy, tổng thống đe dọa sẽ áp thuế bán dẫn, bao gồm chip Nvidia sản xuất tại Đài Loan.

“Chúng tôi chưa thể nắm tình hình cho đến khi hiểu rõ hơn về kế hoạch của chính phủ Mỹ, cả về thời gian, địa điểm và mức độ áp dụng. Chúng tôi đang chờ đợi”, Colette Kress, Giám đốc Tài chính Nvidia, trả lời câu hỏi về chính sách thuế quan của chính quyền ông Trump.

Cách Jensen Huang đốc thúc nhân viên

Để đưa gã khổng lồ công nghệ Nvidia lên vị thế hôm nay, CEO Jensen Huang tâm niệm phải giữ nhân sự trong tâm thế có phần "lo âu", "sợ hãi". Đó là một trong những khía cạnh về CEO Nvidia được tiết lộ trong cuốn sách thuật lại trong sách The Nvidia Way: Jensen Huang and the Making of a Tech Giant (tạm dịch: Phong cách Nvidia: Jensen Huang và hành trình tạo dựng gã khổng lồ công nghệ).